Coreea de Sud marchează cea mai mare creștere a exporturilor din ultimii 50 de ani, pe fondul investițiilor masive în inteligența artificială

Exporturile Coreei de Sud aproape s-au dublat în octombrie, înregistrând cea mai mare creștere din ultimii peste 50 de ani, pe fondul cererii globale puternice pentru investiții în inteligența artificială potrivit datelor guvernamentale publicate duminică.

Coreea de Sud Foto: Profimedia

Exporturile Coreei de Sud, a patra economie ca mărime din Asia, au crescut cu 93,7% în octombrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, ajungând la 115,28 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

Creșterea exporturilor a depășit-o pe cea din septembrie, de 83,7%, și a fost cea mai mare din ianuarie 1974, scrie Mediafax.

Profitând de creșterea investițiilor globale în inteligența artificială, economia Coreei de Sud a crescut peste așteptări în trimestrul al treilea, susținută de exporturile puternice de semiconductori și de investiții.

Marii producători de cipuri, Samsung Electronics și SK Hynix, au raportat creșteri importante ale profiturilor.

„Având în vedere că exporturile au continuat să crească puternic, depășind 110 miliarde de dolari în octombrie, devine tot mai sigur că exporturile anuale vor atinge pragul de 1.000 de miliarde de dolari în cursul lunii noiembrie”, a declarat Kim Jung-kwan, ministrul Comerțului.

Exporturile Coreei de Sud au totalizat 930 de miliarde de dolari în perioada ianuarie-octombrie. Depășirea pragului anual de 1.000 de miliarde de dolari ar face din Coreea de Sud a patra țară din lume care atinge acest nivel, după Statele Unite, China și Germania.

Exporturile de semiconductori au crescut cu 259,4% în octombrie, ajungând la 56,44 miliarde de dolari.