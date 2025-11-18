Coreea de Nord critică acordul dintre Seul și Washington privind producția de submarine: „O periculoasă tentativă de confruntare a SUA”

Coreea de Nord avertizează că acordul dintre Coreea de Sud şi SUA privind producţia de submarine cu propulsie nucleară riscă să provoace un efect de „domino nuclear”.

Acest program este o „periculoasă tentativă de confruntare a SUA”, au transmis media de stat nord-coreene, într-un prim comentariu după ce Seulul şi Washingtonul au publicat vineri un memoriu ce detaliază acordul lor, scrie Agerpres.

Producţia unor asemenea submarine ar reprezenta pentru Coreea de Sud un salt considerabil al bazei sale industriale navale şi de apărare.

Parteneriatul Seul–Washington constituie „o evoluţie gravă ce destabilizează securitatea militară în regiunea Asia-Pacific dincolo de peninsula coreeană”, făcând imposibil „controlul nuclear la scară mondială”, potrivit acestei reacţii publicate de agenţia de presă oficială nord-coreeană KCNA.

Media de stat nord-coreene adaugă că deţinerea de către Seul a unui asemenea submersibil este „susceptibilă să provoace un «fenomen de domino nuclear» în regiune şi să declanşeze o cursă frenetică a înarmării”.

Cu o zi înainte, Seulul a făcut o propunere de negociere Phenianului, pentru a stabili un traseu clar al liniei de demarcaţie militară între cele două ţări, o premieră în şapte ani, după recente incursiuni ale unor soldaţi nord-coreeni.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a propus de asemenea de la instalarea sa la putere organizarea unor discuţii mai ample cu Phenianul fără condiţii prealabile, un reviriment radical în raport cu linia dură a predecesorului său conservator Yoon Suk Yeol.

Însă Coreea de Nord nu a răspuns încă solicitărilor Seulului.

Cele două Corei sunt în continuare tehnic în război, conflictul lor încheindu-se în 1953 printr-un armistiţiu şi nu un tratat de pace.