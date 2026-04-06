Contrapropunerea Iranului la oferta unui armistițiu este „semnificativă, dar nu suficient de bună”, spune Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Iranul a prezentat o nouă propunere de încetare a focului în contextul conflictului în curs, descriind-o drept un pas important, dar insuficient pentru a satisface cerințele americane, relatează Times of Israel.

„Au făcut o propunere… Nu este suficient de bună, dar este un pas foarte semnificativ”, le-a spus Trump reporterilor în cadrul evenimentului anual de Paște organizat la Casa Albă.

Președintele american a subliniat că timpul se scurge pentru ca Teheranul să răspundă pozitiv solicitării americane ceea ce privește redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Întrebat dacă termenul-limită de marți—deja amânat de două ori—va mai fi extins, Trump a lăsat clar să se înțeleagă că nu vor exista alte amânări. Întrebat direct dacă acesta este termenul final, el a răspuns: „Da.”

În ciuda poziției ferme, Trump a spus că Iranul a negociat „cu bună credință” și a sugerat că noua conducere a țării este „mai puțin radicalizată”, adăugând că războiul s-ar putea „încheia foarte repede”.

„Am putea pleca chiar acum și le-ar lua 15 ani să reconstruiască… dar vreau să încheiem asta”, a spus Trump, fără a explica ce înseamnă exact „să încheiem asta”.

Trump: „Iranul nu poate avea o armă nucleară”

În același timp, președintele american și-a reiterat poziția privind ambițiile nucleare ale Iranului. „Iranul nu poate avea o armă nucleară. Sunt nebuni și nu poți pune arme nucleare în mâinile unui nebun”, a spus el despre liderii iranieni, pe care cu doar câteva momente înainte îi descrisese drept „mult mai rezonabili”.

Trump și-a apărat, de asemenea, decizia de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul din 2015, susținând că aceasta a prevenit consecințe catastrofale pentru Israel. El a afirmat că statul ar fi fost „șters de pe fața pământului” dacă acordul ar fi rămas în vigoare, subliniind că actualul conflict este „despre un singur lucru: Iranul nu poate avea o armă nucleară”.

Între timp, oficialii iranieni au respins cea mai recentă propunere de încetare a focului, cerând în schimb o încheiere permanentă a conflictului. „Nu vom accepta doar o încetare a focului”, a declarat Mojtaba Ferdousi Pour, șeful misiunii diplomatice a Iranului la Cairo, pentru The Associated Press. „Acceptăm doar un sfârșit al războiului împreună cu garanții că nu vom mai fi atacați.”

Ferdousi Pour și-a exprimat, de asemenea, neîncrederea profundă față de Washington, acuzând administrația Trump că a subminat negocierile anterioare. „Casa Albă a asasinat masa negocierilor”, a spus el, făcând referire la loviturile SUA asupra Iranului în timpul rundelor anterioare de discuții.

Potrivit agenției de presă de stat IRNA, Teheranul și-a transmis răspunsul prin Pakistan, care a acționat ca mediator-cheie. În ciuda respingerii, eforturile diplomatice par să continue. Un oficial regional implicat în discuții, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat: „Încă discutăm cu ambele părți.”

Cele mai recente evoluții vin pe fondul intensificării bombardamentelor reciproce în regiune. Respingerea propunerii de către Iran vine după un atac israelian asupra unei instalații petrochimice majore din cadrul complexului câmpul de gaze naturale South Pars, o sursă critică de venit și energie pentru țară. În același timp, doi comandanți de rang înalt din rândul Gardienilor Revoluției iraniene au fost uciși, inclusiv Majid Khademi, șeful diviziei de informații.

Pe măsură ce tensiunile cresc, Trump a emis avertismente dure privind o posibilă escaladare. „Dacă nu cedează, fără poduri, fără centrale electrice, fără nimic”, a spus el. „Dar vor ceda.”

El a sugerat, de asemenea, că SUA vor lua în calcul opțiuni mai agresive. „Dacă ar fi să aleg eu, ce mi-ar plăcea să fac? Să luăm petrolul”, a spus el, admițând totuși că „poporul american ar prefera să ne întoarcem acasă.”