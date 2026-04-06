Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Contrapropunerea Iranului la oferta unui armistițiu este „semnificativă, dar nu suficient de bună”, spune Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Iranul a prezentat o nouă propunere de încetare a focului în contextul conflictului în curs, descriind-o drept un pas important, dar insuficient pentru a satisface cerințele americane, relatează Times of Israel.

„Au făcut o propunere… Nu este suficient de bună, dar este un pas foarte semnificativ”, le-a spus Trump reporterilor în cadrul evenimentului anual de Paște organizat la Casa Albă.

Președintele american a subliniat că timpul se scurge pentru ca Teheranul să răspundă pozitiv solicitării americane ceea ce privește redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Întrebat dacă termenul-limită de marți—deja amânat de două ori—va mai fi extins, Trump a lăsat clar să se înțeleagă că nu vor exista alte amânări. Întrebat direct dacă acesta este termenul final, el a răspuns: „Da.”

În ciuda poziției ferme, Trump a spus că Iranul a negociat „cu bună credință” și a sugerat că noua conducere a țării este „mai puțin radicalizată”, adăugând că războiul s-ar putea „încheia foarte repede”.

„Am putea pleca chiar acum și le-ar lua 15 ani să reconstruiască… dar vreau să încheiem asta”, a spus Trump, fără a explica ce înseamnă exact „să încheiem asta”.

Trump: „Iranul nu poate avea o armă nucleară”

În același timp, președintele american și-a reiterat poziția privind ambițiile nucleare ale Iranului. „Iranul nu poate avea o armă nucleară. Sunt nebuni și nu poți pune arme nucleare în mâinile unui nebun”, a spus el despre liderii iranieni, pe care cu doar câteva momente înainte îi descrisese drept „mult mai rezonabili”.

Trump și-a apărat, de asemenea, decizia de a se retrage din acordul nuclear cu Iranul din 2015, susținând că aceasta a prevenit consecințe catastrofale pentru Israel. El a afirmat că statul ar fi fost „șters de pe fața pământului” dacă acordul ar fi rămas în vigoare, subliniind că actualul conflict este „despre un singur lucru: Iranul nu poate avea o armă nucleară”.

Între timp, oficialii iranieni au respins cea mai recentă propunere de încetare a focului, cerând în schimb o încheiere permanentă a conflictului. „Nu vom accepta doar o încetare a focului”, a declarat Mojtaba Ferdousi Pour, șeful misiunii diplomatice a Iranului la Cairo, pentru The Associated Press. „Acceptăm doar un sfârșit al războiului împreună cu garanții că nu vom mai fi atacați.”

Ferdousi Pour și-a exprimat, de asemenea, neîncrederea profundă față de Washington, acuzând administrația Trump că a subminat negocierile anterioare. „Casa Albă a asasinat masa negocierilor”, a spus el, făcând referire la loviturile SUA asupra Iranului în timpul rundelor anterioare de discuții.

Potrivit agenției de presă de stat IRNA, Teheranul și-a transmis răspunsul prin Pakistan, care a acționat ca mediator-cheie. În ciuda respingerii, eforturile diplomatice par să continue. Un oficial regional implicat în discuții, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat: „Încă discutăm cu ambele părți.”

Cele mai recente evoluții vin pe fondul intensificării bombardamentelor reciproce în regiune. Respingerea propunerii de către Iran vine după un atac israelian asupra unei instalații petrochimice majore din cadrul complexului câmpul de gaze naturale South Pars, o sursă critică de venit și energie pentru țară. În același timp, doi comandanți de rang înalt din rândul Gardienilor Revoluției iraniene au fost uciși, inclusiv Majid Khademi, șeful diviziei de informații.

Pe măsură ce tensiunile cresc, Trump a emis avertismente dure privind o posibilă escaladare. „Dacă nu cedează, fără poduri, fără centrale electrice, fără nimic”, a spus el. „Dar vor ceda.”

El a sugerat, de asemenea, că SUA vor lua în calcul opțiuni mai agresive. „Dacă ar fi să aleg eu, ce mi-ar plăcea să fac? Să luăm petrolul”, a spus el, admițând totuși că „poporul american ar prefera să ne întoarcem acasă.”

Top articole

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Dumitru Prunariu explică detaliile misiunii Artemis II, în exclusivitate pentru Gândul. Zborul istoric către Lună, văzut prin ochii singurului cosmonaut român
gandul.ro
image
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, Marius Andronache, medicul adus de familie din Franța să-l trateze pe Mircea Lucescu. Are o experiență deosebită
fanatik.ro
image
Cine e medicul din Franța care a venit să-l trateze pe Mircea Lucescu
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
De ce Bucureștiul este noua destinație preferată de vacanţă a britanicilor
observatornews.ro
image
Menajera care l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu invocă legitima apărare. Ce s-a întâmplat în noaptea tragediei, de fapt
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
Ce riști dacă nu dai aceste documente fostului angajat. Amenzi mai mari în 2026
playtech.ro
image
Ținta sabotajului rusesc din Capitală. Detalii inedite din dosarul DIICOT despre bomba care trebuia să distrugă un bloc de pe Bulevardul Unirii
fanatik.ro
image
Sportul care îți adaugă 10 ani la viață. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor
ziare.com
image
Alexandru Țiriac a luat microfonul și a transmis un mesaj răsunător pentru întreaga planetă: "Suntem urmăriți în 110 țări"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Decizie de la Casa Albă privind războiul. Trump anunță ce se întâmplă în Iran
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Carmen Brumă, sfaturi pentru doamne și domnișoare. Cum dăm kilogramele jos după masa de Paște?
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate Middleton cu Charlotte și Louis foto profimedia 1088833602 jpg
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
image
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!