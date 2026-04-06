Important lider al Gardienilor Revoluţiei, ucis într-un atac. Reacția dură a Israelului: „Vom continua să îi vânăm unul câte unul”

Armata ideologică a Iranului a confirmat luni moartea șefului serviciului de informații al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), în urma unor lovituri atribuite forțelor americano-israeliene.

Într-un mesaj oficial difuzat pe Telegram și citat de Agerpres, Gardienii Revoluției au anunțat: „Comandantul general Majid Khademi, puternicul şi instruitul şef al organizaţiei de informaţii a IRGC, a devenit martir în atacul terorist criminal al inamicului americano-sionist, astăzi în zori”.

Reacția Israelului după eliminarea șefului de informații al IRGC: „Vom continua să îi vânăm”

Ministrul israelian al Apărării a reacționat prompt după ce Iranul a confirmat decesul oficialului. Într-un comunicat public, Israel Katz a declarat: „Gardienii Revoluției trag asupra civililor, iar noi eliminăm liderii teroriștilor”.

Katz a subliniat presiunea constantă exercitată asupra Teheranului, adăugând: „Liderii Iranului trăiesc cu sentimentul că sunt vizați. Vom continua să îi vânăm unul câte unul”.

Anterior, presa de stat iraniană raportase că Seyyed Majid Khademi a fost ucis în cursul dimineții de luni.

Pe lângă această operațiune, ministrul Katz a precizat că Israelul a provocat daune majore industriilor siderurgice și petrochimice ale Iranului și „va continua să zdrobească infrastructura națională iraniană”, relatează Sky News.