Decizie istorică în Gaza: Hamas își dizolvă guvernul și cedează puterea. Cine preia conducerea

Gruparea militantă Hamas a anunțat luni că și-a dizolvat guvernul din Gaza și se pregătește să transfere puterea, ca parte a unui acord de încetare a focului mediat de Statele Unite.

Această nouă entitate administrativă va funcționa cu susținerea Organizației Națiunilor Unite (ONU), însă Hamas a evitat să precizeze dacă va face pasul crucial de a se dezarma sau de a preda controlul securității unei forțe internaționale. Cu toate acestea, gruparea a descris decizia ca fiind o dovadă clară a angajamentului său față de reconstrucția Fâșiei Gaza după ani de război, potrivit AP News.

Pentru moment, nu este clar dacă această mișcare, anunțată de un oficial de rang inferior, va duce la vreo schimbare semnificativă pe teren.

„Consiliul Păcii”, noua entitate condusă de președintele Donald Trump, care are mandatul de a guverna și de a reconstrui Gaza, a transmis că are cunoștință de anunțul Hamas, dar că va evalua impactul acestuia în funcție de „fapte, nu de promisiuni”. Într-o declarație publicată pe platforma X, consiliul a subliniat că această comisie tehnocrată trebuie să dețină controlul asupra tuturor armelor din Gaza, așa cum este prevăzut în acordul de încetare a focului.

În cadrul unei conferințe de presă organizate luni, Ismail al-Thawabta, directorul general al Biroului de Presă al Guvernului condus de Hamas, a declarat că „doar personalul tehnic și profesional” va rămâne în funcție pentru a gestiona afacerile curente ale enclavei palestiniene.

„Toți angajații care lucrează în furnizarea de servicii sunt «angajați ai statului» și sunt pe deplin pregătiți să își desfășoare activitatea sub autoritatea Comisiei Naționale pentru Administrarea Fâșiei Gaza”, a declarat al-Thawabta în curtea Spitalului Al-Aqsa din Deir al-Balah. Purtătorul de cuvânt al Hamas, Hazem Qassem, a numit această decizie „un pas înainte pozitiv pe calea implementării acordului de încetare a focului”.

Blocaje în procesul de pace

Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a respins această mișcare, susținând că a fost concepută special pentru a evita dezarmarea. „Atâta timp cât Hamas își păstrează armele, orice guvern civil va funcționa, desigur, așa cum dictează Hamas”, a scris el pe X.

Comisia de tehnocrați, care își are sediul la Cairo, este prezidată de Ali Shaath, un inginer născut în Gaza și fost oficial al Autorității Palestiniene. Aceasta are mandatul de a restabili serviciile esențiale și de a supraveghea afacerile civile sub coordonarea ONU și a Consiliului Păcii.

Într-o postare pe X, Shaath a confirmat anunțul făcut luni de Hamas și a subliniat că, pentru ca această comisie să funcționeze eficient, este nevoie de „o singură autoritate de guvernare care să acționeze sub un cadru juridic unic” și de „un aparat de securitate unificat, subordonat acelei autorități”.

La nouă luni de la semnarea încetării focului, negocierile dintre Israel și Hamas rămân în mare parte în impas în ceea ce privește punerea în aplicare a celei de-a doua faze a acordului, care include dezarmarea Hamas și reconstrucția Gazei. Hamas a insistat pe implementarea primei faze înainte de a trece la discuții privind predarea armelor.

Bilanțul victimelor

Atacul din 7 octombrie 2023, condus de militanții Hamas, care a declanșat războiul, a ucis aproximativ 1.200 de persoane în Israel și a dus la luarea a 251 de ostatici. Ofensiva de ripostă a Israelului în Gaza a ucis 73.098 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

Ministerul, care face parte din guvernul condus de Hamas, are în componență profesioniști din domeniul medical și ține evidențe detaliate, considerate în general sigure de către agențiile ONU și experții independenți. Instituția nu face distincție între civili și militanți, dar precizează că femeile și copiii reprezintă aproximativ jumătate din totalul victimelor.

Atacurile israeliene s-au redus considerabil de când încetarea focului a intrat în vigoare, pe 10 octombrie, însă acestea continuă aproape zilnic. Armata Israelului afirmă că vizează Hamas și alți militanți, susținând adesea că aceștia planificau atacuri. Cu toate acestea, loviturile au ucis și mulți civili.

Luni, atacurile israeliene au ucis cel puțin cinci persoane în Gaza, inclusiv trei în Khan Younis, în sud, și două într-un apartament din Gaza City, potrivit oficialilor din domeniul sănătății.