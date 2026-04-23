Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea agrava

Iranul se confruntă cu un val extins de concedieri, pe fondul conflictului cu Statele Unite și Israel, potrivit autorităților de la Teheran.

Iranienii fac față cu greu războiului/FOTO:Profimedia

Adjunctul ministrului Muncii, Gholamhossein Mohammadi, a declarat recent că aproximativ două milioane de persoane și-au pierdut locurile de muncă ca urmare a războiului, direct sau indirect.

Situația este intens dezbătută pe rețelele sociale, unde utilizatorii descriu impactul economic vizibil în viața de zi cu zi, de la transportul mai puțin aglomerat până la scăderea activității în zonele comerciale. Oficialii și angajatorii folosesc termenul de „reechilibrare a forței de muncă” pentru a descrie disponibilizările.

Efectele nu se limitează la fabricile afectate de lovituri aeriene, ci se extind asupra comerțului, industriei prelucrătoare, sectorului de retail și economiei digitale., relatează BBC.

Reducerea consumului a amplificat dificultățile, în condițiile în care populația își restrânge cheltuielile la strictul necesar. Domenii precum turismul, restaurantele și comerțul nealimentar sunt printre cele mai afectate.

În același timp, întreruperile de internet impuse de autorități au afectat semnificativ sectorul tehnologic. Guvernul susține că măsura a fost adoptată din motive de securitate, însă aceasta a avut consecințe economice directe.

Ministrul comunicațiilor, Sattar Hashemi, declara anterior că fiecare zi de blocare a internetului generează pierderi economice de aproximativ 50 de mii de miliarde de riali (circa 35 de milioane de dolari). În total, cele peste 50 de zile de restricții ar fi costat economia peste 1,8 miliarde de dolari.

Impactul este deosebit de puternic asupra femeilor, care reprezentau deja o proporție redusă din forța de muncă. Multe dintre acestea depindeau de platforme online pentru a-și desfășura activitatea comercială.

Situația s-ar putea agrava

Și sectorul media a fost afectat, unele instituții recurgând la concedieri sau la transformarea angajaților în colaboratori independenți.

În paralel, loviturile aeriene asupra unor obiective industriale majore, inclusiv complexe petrochimice și combinate siderurgice, au dus la pierderi directe de locuri de muncă și au afectat lanțuri întregi de aprovizionare.

Industria auto, care angajează direct sau indirect aproximativ un milion de persoane, se confruntă, de asemenea, cu dificultăți, pe fondul perturbărilor în aprovizionare.

Blocajele din Strâmtoarea Ormuz au contribuit la întreruperea activității unor fabrici, în timp ce incertitudinea legată de transporturile maritime afectează importurile de materii prime.

Unele companii au anunțat concedieri cu promisiunea reangajării ulterioare, în timp ce altele au impus concedii fără plată.

Guvernul iranian a introdus un program de sprijin pentru întreprinderile mici, oferind împrumuturi per angajat, însă condițiile de rambursare și dobânzile ridicate limitează impactul acestor măsuri.

Criza ocupării forței de muncă are loc într-un context economic deja dificil, marcat de o inflație oficială de peste 50%. Analiștii avertizează că situația s-ar putea agrava în cazul reluării conflictului sau al menținerii sancțiunilor internaționale.

În aceste condiții, efectele combinate ale războiului și presiunilor economice riscă să afecteze în mod semnificativ nivelul de trai al populației.

