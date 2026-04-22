Donald Trump afirmă că Iranul este „la un pas de colaps financiar”: „Armata şi poliţia se plâng că nu sunt plătite. Ajutor!”

Președintele american Donald Trump susține, într-o postare pe platforma Truth Social, că Iranul traversează o criză economică severă și se apropie de un colaps financiar.

Liderul american afirmă că Teheranul se confruntă cu lipsă de lichidități, pierderi financiare masive și dificultăți în plata structurilor militare și de ordine publică, potrivit News.ro.

Trump susține că autoritățile de la Teheran ar solicita redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz, zonă strategică aflată în centrul tensiunilor regionale.

„Iranul se află la un pas de colaps financiar! Ţara cere deschiderea imediată a strâmtorii Ormuz şi duce o lipsă acută de lichidităţi! Pierde 500 de milioane de dolari pe zi. Armata şi poliţia se plâng că nu sunt plătite. Ajutor!”, a scris preşedintele Statelor Unite pe reţeaua sa Truth Social.

Declarațiile vin în contextul în care președintele american a anunțat, marți seară, prelungirea armistițiului în Iran, menționând că decizia a fost luată inclusiv la solicitarea Pakistanului.

Liderul de la Casa Albă a precizat că blocada navală impusă Iranului va rămâne în vigoare, iar armata va rămâne în stare de alertă.

În același timp, Pentagonul analizează în continuare opțiunile pentru reluarea campaniei de bombardamente, suspendată în urmă cu două săptămâni în urma unui armistițiu mediat de Pakistan

Oficial însă, termenul limită pentru încetarea focului dintre Statele Unite și Iran expiră miercuri, 22 aprilie.