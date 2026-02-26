search
Joi, 26 Februarie 2026
„Nu avem infanterie". Mărturii despre lupta dramatică a operatorilor ucraineni de drone

Război în Ucraina
Publicat:

La patru ani după ce a oprit înaintarea Rusiei spre Kiev, armata ucraineană a suferit o transformare profundă. În fața superiorității numerice și tehnologice copleșitoare a unui adversar înarmat nuclear, apărarea Ucrainei este tot mai mult înfăptuită nu atât de soldați convenționali, cât de sisteme fără pilot și de echipele care le operează, relatează DefenseNews.

Comandanții raportează că multe brigăzi funcționează acum la jumătate din efectivul autorizat sau mai puțin. Unitățile de primă linie dețin frecvent doar 50–60% din personalul planificat, unele sectoare ajungând la doar 30%. În anumite sectoare, doar o duzină de luptători răspund pentru cinci până la 10 kilometri de front - în contrast izbitor cu planificările NATO din perioada Războiului Rece pentru apărare de înaltă intensitate.

Cifrele spun totul. Soldatul mediu de pe front are 43–45 de ani. Aproximativ 200.000 de militari sunt absenți fără permisiune, iar circa 2 milioane de bărbați evită mobilizarea, potrivit ministrului Apărării, Mihailo Fedorov. Analiștii estimează un deficit total de circa 300.000 de persoane.

Acest deficit a accelerat pivotarea Ucrainei către războiul robotizat.

Ucraina nu mai completează infanteria cu tehnologie- ci adesea o înlocuiește. Dronele, roboții de teren, rețelele de senzori, câmpurile de mine și artileria ghidată de sisteme autonome preiau tot mai mult rolul infanteriei.

Această evoluție nu este doar o chestiune de necesitate, ci o strategie de război deliberată. Doar în regiunea Donețk, pierderile rusești ajung la 156 de soldați pe kilometru pătrat. Reperul Ucrainei pentru blocarea înaintării inamice este de peste 200 de victime pe kilometru pătrat, a spus Fedorov.

Reportajele Military Times din ultimul an arată modul în care Ucraina compensează deficitul de personal. Unități precum Lazar’s Group—o formațiune de forțe speciale ale Gărzii Naționale—ilustrează noua arhitectură operațională, folosind echipe minime la sol și mai mulți operatori FPV pentru a lovi ținte care anterior necesitau întregi grupuri de infanterie. Unitatea de drone de 1.700 de persoane dispune echipe la sol la fiecare 10 kilometri de front, cu echipe de recunoaștere la fiecare 20 de kilometri și piloți FPV pentru a acoperi golurile. 

Conform comandamentului grupului, dronele reprezintă acum între 60 și 70% din toate loviturile în sectorul lor.

În practică, un singur operator poate monitoriza mai multe fluxuri de drone și trimite una într-o tranșee, în timp ce altele orbitează deasupra—efectuând munca unei întregi echipe. „Mai multe drone, mai mulți ruși uciși”, a declarat pentru publicația citată Phoenix, șeful operațional al Lazar’s Group.

Rusia, în schimb, nu se confruntă cu aceleași constrângeri. Moscova continuă să recruteze cel puțin 30.000–35.000 de soldați pe lună, față de Ucraina, care recrutează doar între 25.000 și 2.,000 de soldați.

Comandanții ucraineni și analiștii susțin că dronele și sistemele robotice reprezintă cea mai bună șansă a Ucrainei de a contrabalansa această disparitate.

Locotenent-colonelul Iuri Mironenko, fost ofițer de infanterie și comandant al unității de drone de luptă, care acum ajută la supravegherea strategiei Ucrainei privind sistemele fără pilot, a declarat pentru Military Times: „Aceasta este singura noastră șansă de a câștiga. Nu există altă șansă”.

Inovații structurale

Brigada 28 a Ucrainei a format prima sa unitate internațională dedicată dronelor, Flash, unde criteriul de selecție este mai degrabă fluența în engleză decât experiența de luptă. 70% din logistică este robotică, iar batalionul desfășoară atacuri FPV, apărare aeriană drone-la-drone și operațiuni cu roboți de teren. În mai multe unități, dronele sunt responsabile pentru peste 80% din toate țintele inamice confirmate distruse, cu 819.737 de lovituri înregistrate doar în 2025.

70% din logistică este gestionată robotic, în timp ce dronele FPV, apărarea aeriană drone-la-drone și roboții de teren preiau sarcinile tradițional atribuite infanteriei. În 2025, dronele au fost responsabile pentru peste 80% din țintele inamice verificate ca distruse, conform datelor guvernamentale ucrainene.

În unele sectoare, „nu există absolut nicio infanterie ucraineană”, spune comandantul „Kil” din sectorul unei brigăzi Azov, apărarea fiind menținută de supravegherea UAV, artilerie și câmpuri de mine. Un singur operator care controlează trei drone poate înlocui zeci de soldați, schimbând fundamental calculul tactic al frontului.

Doctrina Ucrainei bazată pe drone este acum formalizată: integrarea sistemelor fără pilot în structura militară nu mai este o improvizație. Forțele de Sisteme fără Polot, o ramură separată înființată în 2024 sub comanda maiorului Robert „Magyar” Brovdi, coordonează mai multe unități de atac și recunoaștere, distrugând mii de ținte inamice săptămânal. Proiecte precum „Linia Dronelor”, o linie de 15 kilometri, urmăresc să mențină porțiuni de front preponderent cu sisteme fără pilot sau robotice.

Și lanțul de aprovizionare se adaptează. Timpul de livrare a dronelor a scăzut de la luni la doar o zi în unele cazuri.

Totuși, provocările persistă. Temperaturile extreme de iarnă și condițiile de pe front afectează performanța dronelor alimentate cu baterii, în timp ce forțele ruse folosesc războiul electronic pentru a perturba și distruge roiuri de drone. Observatorii avertizează că sistemele fără pilot nu pot înlocui complet infanteria, mai ales când este vorba de menținerea pozițiilor. Cu toate acestea, unitățile ucrainene inovatoare demonstrează că un singur operator poate realiza acum munca unei întregi echipe, remodelând fundamental dinamica frontului.

În unele sectoare la est de Pokrovsk, un singur operator poate menține timp de săptămâni folosind mai multe drone, în timp ce roboții țin pozițiile pe teren. „Un pilot, trei drone acum”, a spus Phoenix. „Ar fi deja 10 cu mai multe fonduri.”

Această evoluție semnalează o schimbare strategică mai amplă: războiul din Ucraina devine tot mai mult un conflict desfășurat de la distanță, unde multiplicatorii de forță robotizați și războiul electronic pot conta mai mult decât numărul brut de soldați. i.

