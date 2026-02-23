search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine a fost El Mencho, fostul polițist care a pus bazele unuia dintre cele mai violente carteluri din Mexic

0
0
Publicat:

Liderul temut al lumii interlope mexicane, supranumit „El Mencho”, a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale mexicane. Moartea sa închide un capitol sângeros din istoria recentă a Mexicului, marcat de ascensiunea fulgerătoare a cartelului pe care l-a fondat și condus: Jalisco New Generation Cartel (CJNG), considerat în ultimii ani cea mai puternică organizație criminală din țară.

El Mencho, pe numele său real Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, a fost polițist
El Mencho, pe numele său real Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, a fost polițist

Deși nu a atins notorietatea internațională a cartelului Sinaloa Cartel, condus cândva de celebrul Joaquín "El Chapo" Guzmán, CJNG a devenit un nume rostit cu teamă în Mexic. Gruparea și-a construit reputația printr-o violență extremă, execuții publice și un arsenal impresionant, comparabil cu cel al unei armate.

Cu baza în statul Jalisco, cartelul a fost printre cele mai agresive în confruntările directe cu armata mexicană. A atacat inclusiv elicoptere militare și a devenit pionier în utilizarea dronelor pentru lansarea de explozibili, dar și în amplasarea de mine artizanale. O tentativă de capturare a lui El Mencho, pe numele său real Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, în vârstă de 59 de ani și fost polițist, s-a încheiat dramatic în 2015, când membrii cartelului au doborât un elicopter militar cu un lansator de rachete.

În 2020, CJNG a șocat din nou opinia publică printr-o tentativă spectaculoasă de asasinat în inima Ciudad de México. Ținta a fost șeful poliției capitalei de la acea vreme, în prezent secretar federal al securității. Atacul, comis cu grenade și arme de mare calibru, a demonstrat încă o dată capacitatea operațională și îndrăzneala organizației.

Expertul în securitate Eduardo Guerrero declara în 2021 că autoritățile de pe ambele maluri ale graniței SUA–Mexic considerau CJNG o amenințare la adresa securității naționale. „Au sume uriașe de bani, armament de ultimă generație, grupări paramilitare și vehicule blindate. Reprezintă o provocare severă pentru guvernul mexican, mai ales în orașele mici și mijlocii, unde un detașament de 50 de oameni poate învinge fără dificultate orice forță locală de poliție”, avertiza acesta.

Potrivit Drug Enforcement Administration (DEA), cartelul are o forță comparabilă cu cea a Sinaloa și o prezență în toate cele 50 de state americane. Este unul dintre principalii furnizori de cocaină pe piața din SUA și, asemenea rivalilor săi, obține miliarde de dolari din producția de fentanil și metamfetamine. Între timp, cartelul Sinaloa a fost slăbit de luptele interne izbucnite după arestarea liderilor săi, inclusiv a lui Ismael "El Mayo" Zambada și a lui Guzmán, ambii aflați în custodia autorităților americane.

El Mencho a fost implicat în traficul de droguri încă din anii ’90

Originar din Aguililla, în statul Michoacán, El Mencho a fost implicat în traficul de droguri încă din anii ’90. În tinerețe a emigrat în Statele Unite, unde, în 1994, a fost condamnat de un tribunal federal din California pentru conspirație în vederea distribuirii heroinei. A executat aproape trei ani de închisoare, apoi s-a întors în Mexic, reluând legăturile cu lumea interlopă.

A colaborat cu influentul traficant Ignacio Coronel Villareal, cunoscut drept „Nacho Coronel”. După moartea acestuia, El Mencho și Erik Valencia Salazar, alias „El 85”, au pus bazele CJNG, în jurul anului 2007. Inițial, gruparea a acționat sub umbrela cartelului Sinaloa, însă ruptura nu a întârziat, iar rivalitatea dintre cele două organizații a degenerat în ani de confruntări sângeroase pentru controlul teritoriilor și al rutelor de trafic.

O legendă urbană din lumea interlopă spune că despărțirea ar fi pornit de la un incident banal: la o întâlnire în estul orașului Guadalajara, un narco ar fi vărsat un pahar cu ceai de hibiscus pe un rival. Gestul, aparent minor, ar fi declanșat un lanț de trădări, reglări de conturi și masacre.

Spre deosebire de „El Chapo”, care a cochetat cu celebritatea și chiar a apelat la actorul Sean Penn pentru a-și transforma viața într-un posibil scenariu hollywoodian, El Mencho a preferat discreția. Există puține fotografii cu el, iar aparițiile publice au fost aproape inexistente.

Din 2017, pe numele său au fost formulate mai multe capete de acuzare în Statele Unite, inclusiv la Tribunalul Districtual din Columbia. Cel mai recent rechizitoriu, depus în aprilie 2022, îl acuza de conspirație și trafic de substanțe controlate – metamfetamină, cocaină și fentanil – destinate importului ilegal în SUA, precum și de folosirea armelor de foc în legătură cu infracțiuni de trafic de droguri. El Mencho era inculpat și în baza Drug Kingpin Enforcement Act, fiind acuzat că a condus o vastă organizație criminală cu activitate continuă.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
mediafax.ro
image
Șoc la ANAF: Sorin Oprescu scapă de executarea silită pentru două cuvinte lipsă. Scenariul prin care fostul primar își poate recâștiga vila sechestrată
fanatik.ro
image
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
libertatea.ro
image
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război mondial şi trebuie oprit. „Nu se va limita la Ucraina”
digi24.ro
image
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
gsp.ro
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
cancan.ro
image
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Kate Middleton, apariție spectaculoasă la BAFTA după doi ani de absență. Mesajul subtil transmis într-un moment tensionat pentru monarhie
playtech.ro
image
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras în Champions League
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nemții au reacționat, după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Ministrul Muncii, anunţul momentului pentru bunicii cu pensii mai mici de 3.000 de lei
romaniatv.net
image
Ultimă oră! Când se vor mai majora pensiile și salariile
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
Kate Middleton și Prințul William BAFTA 2026 foto profimedia 1077412247 (2) jpg
Kate Middleton și Prințul William, apariție fabuloasă în plin scandal! Au fost superbi la Premiile BAFTA 2026
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești