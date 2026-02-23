Cine a fost El Mencho, fostul polițist care a pus bazele unuia dintre cele mai violente carteluri din Mexic

Liderul temut al lumii interlope mexicane, supranumit „El Mencho”, a fost ucis duminică într-o operațiune a forțelor speciale mexicane. Moartea sa închide un capitol sângeros din istoria recentă a Mexicului, marcat de ascensiunea fulgerătoare a cartelului pe care l-a fondat și condus: Jalisco New Generation Cartel (CJNG), considerat în ultimii ani cea mai puternică organizație criminală din țară.

Deși nu a atins notorietatea internațională a cartelului Sinaloa Cartel, condus cândva de celebrul Joaquín "El Chapo" Guzmán, CJNG a devenit un nume rostit cu teamă în Mexic. Gruparea și-a construit reputația printr-o violență extremă, execuții publice și un arsenal impresionant, comparabil cu cel al unei armate.

Cu baza în statul Jalisco, cartelul a fost printre cele mai agresive în confruntările directe cu armata mexicană. A atacat inclusiv elicoptere militare și a devenit pionier în utilizarea dronelor pentru lansarea de explozibili, dar și în amplasarea de mine artizanale. O tentativă de capturare a lui El Mencho, pe numele său real Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, în vârstă de 59 de ani și fost polițist, s-a încheiat dramatic în 2015, când membrii cartelului au doborât un elicopter militar cu un lansator de rachete.

În 2020, CJNG a șocat din nou opinia publică printr-o tentativă spectaculoasă de asasinat în inima Ciudad de México. Ținta a fost șeful poliției capitalei de la acea vreme, în prezent secretar federal al securității. Atacul, comis cu grenade și arme de mare calibru, a demonstrat încă o dată capacitatea operațională și îndrăzneala organizației.

Expertul în securitate Eduardo Guerrero declara în 2021 că autoritățile de pe ambele maluri ale graniței SUA–Mexic considerau CJNG o amenințare la adresa securității naționale. „Au sume uriașe de bani, armament de ultimă generație, grupări paramilitare și vehicule blindate. Reprezintă o provocare severă pentru guvernul mexican, mai ales în orașele mici și mijlocii, unde un detașament de 50 de oameni poate învinge fără dificultate orice forță locală de poliție”, avertiza acesta.

Potrivit Drug Enforcement Administration (DEA), cartelul are o forță comparabilă cu cea a Sinaloa și o prezență în toate cele 50 de state americane. Este unul dintre principalii furnizori de cocaină pe piața din SUA și, asemenea rivalilor săi, obține miliarde de dolari din producția de fentanil și metamfetamine. Între timp, cartelul Sinaloa a fost slăbit de luptele interne izbucnite după arestarea liderilor săi, inclusiv a lui Ismael "El Mayo" Zambada și a lui Guzmán, ambii aflați în custodia autorităților americane.

El Mencho a fost implicat în traficul de droguri încă din anii ’90

Originar din Aguililla, în statul Michoacán, El Mencho a fost implicat în traficul de droguri încă din anii ’90. În tinerețe a emigrat în Statele Unite, unde, în 1994, a fost condamnat de un tribunal federal din California pentru conspirație în vederea distribuirii heroinei. A executat aproape trei ani de închisoare, apoi s-a întors în Mexic, reluând legăturile cu lumea interlopă.

A colaborat cu influentul traficant Ignacio Coronel Villareal, cunoscut drept „Nacho Coronel”. După moartea acestuia, El Mencho și Erik Valencia Salazar, alias „El 85”, au pus bazele CJNG, în jurul anului 2007. Inițial, gruparea a acționat sub umbrela cartelului Sinaloa, însă ruptura nu a întârziat, iar rivalitatea dintre cele două organizații a degenerat în ani de confruntări sângeroase pentru controlul teritoriilor și al rutelor de trafic.

O legendă urbană din lumea interlopă spune că despărțirea ar fi pornit de la un incident banal: la o întâlnire în estul orașului Guadalajara, un narco ar fi vărsat un pahar cu ceai de hibiscus pe un rival. Gestul, aparent minor, ar fi declanșat un lanț de trădări, reglări de conturi și masacre.

Spre deosebire de „El Chapo”, care a cochetat cu celebritatea și chiar a apelat la actorul Sean Penn pentru a-și transforma viața într-un posibil scenariu hollywoodian, El Mencho a preferat discreția. Există puține fotografii cu el, iar aparițiile publice au fost aproape inexistente.

Din 2017, pe numele său au fost formulate mai multe capete de acuzare în Statele Unite, inclusiv la Tribunalul Districtual din Columbia. Cel mai recent rechizitoriu, depus în aprilie 2022, îl acuza de conspirație și trafic de substanțe controlate – metamfetamină, cocaină și fentanil – destinate importului ilegal în SUA, precum și de folosirea armelor de foc în legătură cu infracțiuni de trafic de droguri. El Mencho era inculpat și în baza Drug Kingpin Enforcement Act, fiind acuzat că a condus o vastă organizație criminală cu activitate continuă.