Drumurile unui județ din România vor fi dotate cu senzori inteligenți pentru monitorizarea traficului și a vremii

Drumurile dintr-un județ al țării vor fi dotate cu senzori inteligenți pentru monitorizarea vremii și a traficului, în timp real, în cadrul unui proiect european care vizează creșterea siguranței rutiere și a capacității de intervenție în situații de urgență.

Este vorba despre județul Galați, unde autoritățile anunță o investiție de 1,52 milioane de euro pentru modernizarea intervențiilor pe drumurile județene și pentru montarea unor sisteme inteligente de monitorizare pe arterele care fac legătura cu Republica Moldova.

Proiectul este derulat de Consiliul Județean Galați în parteneriat cu Raionul Hâncești din Republica Moldova și beneficiază de finanțare din fonduri europene transfrontaliere.

Senzorii inteligenți vor fi montați pe DJ 242E Băneasa– Roșcani –Oancea și DJ 242D Băneasa– Suceveni-Rogojeni, două drumuri intens circulate din județul Galați, care asigură conexiunea cu Republica Moldova.

„Senzorii vor asigura monitorizarea traficului și a condițiilor meteo rutiere în timp real, oferind date utile pentru intervenții în situații de risc, precum formarea poleiului, contribuind astfel la creșterea siguranței circulației”, a transmis Costel Fotea, președintele CJ Galați.

În cadrul proiectului va fi achiziționată și o autospecială de ultimă generație, dotată cu un sistem modular compus din 10 echipamente performante.

„Prin acest proiect vom achiziționa o autospecială de ultimă generație, dotată cu un sistem modular compus din 10 echipamente performante, care îi vor permite să execute o gamă variată de intervenții, de la unele complexe, precum deszăpezirea părții carosabile, împrăștierea materialului antiderapant sau înlăturarea efectelor inundațiilor, până la activități curente de întreținere a drumurilor, precum tăierea vegetației sau curățarea carosabilului și a indicatoarelor rutiere”, a adăugat Costel Fotea.

Reprezentanții administrației județene susțin că investiția va contribui la drumuri mai bine întreținute, intervenții mai eficiente și creșterea siguranței circulației în județul Galați, în special pe tronsoanele care fac legătura cu frontiera.