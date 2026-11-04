 Cenușa unui copil de 13 ani, ucis în bombardamentul atomic de la Hiroshima, a fost restituită familiei după 81 de ani. Mărturisirile făcute de sora băiatului | adevarul.ro
search
Miercuri, 4 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Cenușa unui copil de 13 ani, ucis în bombardamentul atomic de la Hiroshima, a fost restituită familiei după 81 de ani. Mărturisirile făcute de sora băiatului

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Un băiat de 13 ani, ucis în bombardamentul atomic de la Hiroshima din 1945, a fost identificat după 81 de ani, din cauza unei greșeli în registrele autorităților japoneze. Sora sa, în vârstă de 91 de ani, a primit miercuri rămășițele acestuia. Mama lor a murit fără să afle vreodată unde se afla fiul pe care l-a strigat în fiecare an.

Memorialul victimelor de la Hiroshima
Memorialul victimelor de la Hiroshima Foto: Profimedia

Autoritățile orașului japonez Hiroshima au restituit miercuri familiei rămășițele unui băiat ucis în bombardamentul atomic din 6 august 1945, potrivit Japan Times.

Toshiaki Wakamoto avea 13 ani când a murit, iar osemintele sale au fost păstrate timp de 81 de ani la Movila Memorială a Victimelor Bombei Atomice din Parcul Memorial al Păcii, scrie Mediafax.

Este primul caz în care orașul restituie familiei rămășițele unei victime al cărei nume fusese înregistrat greșit în evidențele oficiale, în urma unei verificări ample a urnelor funerare.

„Nu pot spune că sunt fericită”

Shigeko Miyoshi, sora mai mică a lui Toshiaki, în vârstă de 91 de ani, a primit urna în cadrul unei ceremonii organizate miercuri. Femeia nu și-a putut stăpâni emoția.

„Nu pot spune că sunt fericită. Sunt copleșită de tristețe. Dacă l-ar fi găsit puțin mai devreme, cât de fericită ar fi fost mama mea”, a spus Miyoshi.

După un moment de reculegere în fața movilei memoriale, urna a fost înmânată familiei într-o încăpere subterană, unde sunt păstrate și alte rămășițe ale victimelor bombardamentului.

Mama sa îi repeta numele întruna, mai ales de 6 august, ziua atacului

Toshiaki Wakamoto a murit la scurt timp după atacul atomic asupra orașului Hiroshima.

Sora sa și-a amintit de suferința mamei lor, care a continuat să-și strige fiul în fiecare an, pe 6 august, ziua bombardamentului.

„În fiecare an, când venea ziua de 6 august, mama suferea și repeta mereu: Toshiaki, Toshiaki. Era dureros pentru mine să o văd așa”, a povestit femeia.

Erori la alte 37 de persoane

Movila Memorială din Parcul Memorial al Păcii adăpostește rămășițele a aproximativ 70.000 de persoane.

Între februarie și martie 2026, autoritățile din Hiroshima au verificat 813 urne care conțineau rămășițele unor victime identificate, dar ale căror familii nu fuseseră găsite.

Controlul a scos la iveală erori în numele sau vârsta a 37 de persoane.

În cazul lui Wakamoto, un plic pe care era scris numele său avea câteva caractere acoperite de o îndoitură a hârtiei.

Din acest motiv, numele băiatului a fost transcris greșit în registrul orașului ca „Toshiaki Ishimoto”.

Verificarea a identificat și șuvițe de păr în 52 de urne

Autoritățile au făcut publice numele asociate acestor urne și au cerut ajutorul populației pentru a găsi familiile victimelor.

Până acum, nu au primit solicitări.

La sfârșitul anului trecut, autoritățile au confirmat pentru prima dată identitatea unei victime printr-un test ADN realizat pe o șuviță de păr păstrată în urnă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție de la Cotroceni, după alegeri. Cum s-ar putea schimba relația României cu noua generație de politicieni americani
digi24.ro
image
România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile
stirileprotv.ro
image
Reacția lui Elon Musk, care a donat milioane de dolari republicanilor, după victoria uriașă a democraților în SUA
gandul.ro
image
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
mediafax.ro
image
Gigi Becali a rostit numele „celui mai loial om de pe fața pământului”: „Nu este nimeni ca el! Știe și cifrul de la seif, eu nu”
fanatik.ro
image
Pedepse reduse drastic pentru polițiștii torționari de la Secția 16. Judecător: „Pare că situația este un incident izolat în activitatea lor”
libertatea.ro
image
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Lovitură pentru Dragoș Săvulescu, a doua zi după ce Angela Martini a anunțat divorțul. Ce a cerut fosta Miss Albania
digisport.ro
image
După aproape 30 de ani, Tzancă Uraganu a făcut o mărturisire neașteptată. De cine a fost îndrăgostit: „Atunci îmi era rușine!”
click.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni”
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Un gigant american vrea să dea afară mii de angajaţi ca să reducă costurile
observatornews.ro
image
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare
cancan.ro
image
Senatul a aprobat reducerea vârstei de pensionare pentru 2 categorii de români. „Uzura fizică e foarte mare”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
prosport.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR
playtech.ro
image
Fiul angajatului de la Dinamo mort în accident face lumină după plecarea de la club: „Asta am simțit”. Update Exclusiv
fanatik.ro
image
PSD a cooptat la susținerea guvernării parlamentari din partide în disoluție: „Caută să se baricadeze politic”
ziare.com
image
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
digisport.ro
image
Mașina consumă mai mult fără să-ți dai seama, chiar și când nu transporți nimic. Accesoriul de pe plafon care îți golește rezervorul
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost nași de cununie. Ținutele impecabile pe care le-au purtat. Au fost ca scoși din cutie. Toți invitații i-au admirat întreaga seară / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Primele declarații ale președintelui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul Congresului.
mediaflux.ro
image
Veste teribilă din Spania: coliziunea petrecută aseară pe teren i-a fost fatală, fotbalistul a murit la spital. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Primele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează
click.ro
image
Cum arată și ce pasiuni au copiii Sandei Ladoși. Fiica artistei vrea să devină avocat: „Nu mă consider talentată”
click.ro
image
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
click.ro
Elisabeta Petrovna a Rusiei, profimedia 1004680020 jpg
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii
okmagazine.ro
tânără aristocrată din secolul XVIII profimedia 0138173295 jpg
Boala virginelor. Se punea că le îmbolnăvea pe tinerele aristocrate care nu se măritau la timp
okmagazine.ro
Pompei părăsind orașul Brindisium
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Christa Pike, diagnosticată cu o formă rară de cancer? Detaliul dezvăluit cu nouă luni înainte de execuția eșuată
image
Primele imagini cu noua casă a Ancăi Țurcașiu și a iubitului ei. Așa arată locuința pe care o renovează

OK! Magazine

image
Boala virginelor. Se punea că le îmbolnăvea pe tinerele aristocrate care nu se măritau la timp