Breaking Percheziții DNA la Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță. Procurorii verifică angajările din instituție

Procurorii DNA efectuează joi, 14 mai, verificări la Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, într-un dosar care vizează modul în care au fost realizate mai multe angajări și gestionate documente interne.

Surse judiciare susțin că perchezițiile au loc într-un dosar ce ar avea legătură cu reorganizarea instituției și a Poliției Locale Sector 3, fiind vizate posibile fapte de abuz în serviciu.

Sunt vizați viceprimarul și directorul general al Poliției Locale.

Procurorii ar fi solicitat documente legate de organigrame, decizii de numire și proceduri interne de selecție a personalului.

Robert Negoiță a fost vizat de DNA, în februarie, pentru fapte de abuz în serviciu.

Știre în curs de actualizare...