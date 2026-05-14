Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Adrian Câciu o atacă pe Oana Gheorghiu după apariția acesteia de la concertul Metallica: „Ce îi mai place la lojă... Protejată, prin geam, de popor”

Concertul trupei Metallica de pe Arena Națională a devenit, indirect, subiect de dispută politică între deputatul PSD Adrian Câciu și vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce o postare a acesteia în care a criticat „sistemul”. 

Oana Gheorghiu, la concertul Metallica FOTO: FB

Totul a pornit de la o fotografie publicată de Oana Gheorghiu în timpul concertului, însoțită de mesajul: „Când aprinzi lumina, sistemul vine să te atace”.

În aceeași postare, vicepremierul a făcut referire la fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, susținut de PSD, care după plecarea din funcție a acuzat-o de trafic de influență.

Gheorghiu a respins acuzațiile, susținând că nu a existat nicio plângere penală, ci doar „un e-mail dat presei pe surse”, care a generat un scandal „bazat, în fapt, pe absolut nimic”.

„Să ne înțelegem: persoana în cauză n-a mers să depună vreo plângere penală, așa cum legea ar fi impus-o dacă era vorba cu adevărat de vreo faptă ilegală. În schimb, a dat presei «pe surse» un e-mail. Și de aici, un mare, mare scandal, bazat, în fapt, pe absolut nimic. Ce nu înțeleg toți acești băieți deștepți este că oamenii nu pot fi prostiți cu fake news-uri. Gata cu sinecurile, gata cu privilegiile, gata cu risipa. Nothing Else Matters”, a scris Oana Gheorghiu, pe FB. 

Reacția a venit rapid din partea lui Adrian Câciu, care a acuzat-o pe vicepremier că „adoră privilegiile” și că ar fi stat în loja VIP a Arenei Naționale, „protejat de SPP”, în timp ce „restul” ar fi stat în rândul publicului.

„Oana Gheorghiu a stat în lojă la concertul Metallica, protejată de SPP. Și-a pus și poză, lăudându-se și atacând, plină de aroganță! O fi fost în loja vreunui om de afaceri nedeclarat în RUTI? Fac pariu că nu a plătit biletul!”, a scris deputatul PSD pe Facebook.

Acesta a mai susținut că numeroși participanți- parlamentari, foști miniștri, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile — ar fi stat „între oameni”, considerând că acest lucru  „firesc”.

„Noi, restul, parlamentari, consilieri, foști miniștri, analiști, jurnaliști, reprezentați ai societății civile, am stat între oameni, acolo unde era firesc să stam! (...) Parvenitism sau nu, pare ca e patologie la doamna Gheorghiu să adore privilegiile dând lecții societății. (...) Ce îi mai place la lojă...:))) Protejată, prin geam, de popor. Popor pe care îl spoliază în timp ce îl minte ca-i face bine, jupuindu-l. Din lojă”, a scris deputatul PSD pe Facebook.

Concertul trupei Metallica miercuri, 13 iunie, de pe Arena Națională a marcat a cincea revenire a formației în România și a reconfirmat interesul uriaș al publicului pentru evenimentele de acest tip.

Potrivit organizatorilor, biletele s-au epuizat în timp record încă de anul trecut, semn că cererea a depășit cu mult capacitatea disponibilă. Zecile de mii de spectatori prezenți pe stadion au transformat seara într-unul dintre cele mai mari evenimente muzicale găzduite vreodată în țară.

