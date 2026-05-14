search
Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Firme chineze ar fi discutat livrări secrete de armament către Iran, potrivit oficialilor americani

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mai multe companii din China au purtat discuții privind posibile vânzări de armament către Iran, într-un plan care ar include trimiterea echipamentelor militare prin state terțe, în încercarea de a ascunde originea livrărilor, potrivit unor oficiali americani, scrie The New York Times.

Rachete chinezești/FOTO:X
Rachete chinezești/FOTO:X

Washingtonul susține că a obținut informații de intelligence potrivit cărora reprezentanți ai unor firme chineze și oficiali iranieni au discutat transferuri de armament. Nu este însă clar dacă astfel de livrări au fost efectuate, în ce volum și nici în ce măsură autoritățile de la Beijing ar fi aprobat aceste înțelegeri.

Dezvăluirile sunt de natură să amplifice presiunea asupra președintelui Donald Trump, aflat în această săptămână în China, pentru a ridica subiectul în discuțiile cu liderii de la Beijing. Rămâne însă neclar dacă președintele american va alege să abordeze direct tema, în contextul în care acesta pare interesat de o recalibrare a relației cu președintele Xi Jinping.

Marți, Donald Trump a declarat că intenționează să poarte o „discuție lungă” cu Xi Jinping despre conflictul din Orientul Mijlociu, adăugând că liderul chinez a avut o atitudine „relativ bună” față de Iran.

Potrivit oficialilor citați sub protecția anonimatului, evaluările privind stadiul acestor posibile transferuri diferă: unii cred că echipamentele ar fi putut fi deja direcționate către țări terțe, în timp ce alții nu confirmă acest lucru. Până în prezent, nu există indicii că arme chineze ar fi fost utilizate pe câmpul de luptă împotriva forțelor americane sau israeliene de la începutul conflictului cu Iranul, în februarie.

The New York Times relata luna trecută că serviciile de informații americane ar fi obținut date potrivit cărora China ar fi transferat către Iran sisteme portabile de apărare aeriană, cunoscute sub numele de MANPADS, capabile să doboare aeronave care zboară la joasă altitudine. Totodată, ar fi fost analizate și alte posibile livrări de acest tip de echipament.

Presiuni americane

Oficiali americani afirmă că au exercitat presiuni, atât discrete cât și directe, asupra Chinei pentru a limita sprijinul acordat Iranului în contextul conflictului.

Donald Trump a ajuns la Beijing miercuri, iar oficiali din administrația sa spun că doresc evitarea oricăror tensiuni suplimentare care ar putea complica vizita. În același timp, Washingtonul consideră inacceptabile eventualele încercări ale Chinei de a furniza echipament militar Iranului și solicită oprirea oricăror astfel de transferuri.

Sursele citate au precizat că au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere sensibilitatea informațiilor și momentul diplomatic delicat al vizitei președintelui american.

Misiunea Iranului la Națiunile Unite nu a oferit un punct de vedere imediat. Teheranul a oferit puține detalii despre cooperarea cu China, însă ministrul iranian de externe a declarat în martie că Iranul a beneficiat de „cooperare militară” din partea Chinei și Rusiei, fără a oferi explicații suplimentare.

Duelul giganților. De ce Beijingul nu se mai teme de amenințările Casei Albe

Oficialii americani spun că nu există convingerea că guvernul chinez ar fi aprobat formal aceste inițiative, însă consideră puțin probabil ca astfel de discuții între companii chineze și partea iraniană să fi avut loc fără știrea autorităților.

De asemenea, se afirmă că cel puțin una dintre țările terțe implicate s-ar afla în Africa. Nu este clar dacă vreun transport ar fi ajuns efectiv pe teritoriul acestor state.

După primele informații privind posibilele transferuri de MANPADS, Donald Trump a declarat că i-a cerut lui Xi Jinping să nu permită livrări de armament către Iran. „I-am scris o scrisoare în care i-am cerut să nu facă acest lucru, iar el mi-a răspuns că, în esență, nu face asta”, a afirmat președintele american într-un interviu acordat Fox Business Network.

Rute prin state terțe sugerează

De la începutul conflictului, China ar fi oferit Iranului informații de intelligence și acces la imagini furnizate de un satelit de spionaj, utilizate pentru monitorizarea pozițiilor forțelor americane din regiune. Totodată, Beijingul ar fi furnizat componente cu dublă utilizare, necesare producției de drone, rachete și alte sisteme de armament.

Astfel de componente — precum semiconductori, senzori sau convertoare de tensiune — pot fi utilizate atât în industria civilă, cât și în producția militară, ceea ce le face mai greu de monitorizat decât livrările directe de armament. China a furnizat, de altfel, astfel de tehnologii și Rusiei pe durata războiului din Ucraina.

Diferența majoră, subliniază oficialii, este că livrările de armament finit reprezintă o categorie distinctă. Planurile de a utiliza rute prin state terțe sugerează, în opinia lor, intenția de a menține aceste transferuri în afara vizibilității publice.

China rămâne un important cumpărător de petrol iranian sancționat, achiziționat la prețuri sub nivelul pieței, reprezentând aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Iranului.

Deși relația economică este dezechilibrată și mai importantă pentru Iran decât pentru China, Beijingul are propriile interese strategice în susținerea Teheranului, inclusiv dependența de fluxurile energetice din regiune. China depinde în mod semnificativ de petrolul transportat prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce îi oferă un motiv suplimentar de a menține stabilitatea acestor rute maritime.

Conflictul a perturbat însă grav transporturile prin strâmtoare, iar încetarea focului convenită în urmă cu câteva săptămâni nu a reușit să restabilească pe deplin fluxul comercial. Situația creează dificultăți pentru China, care, deși a rezistat mai bine decât alte economii majore, resimte presiuni tot mai mari asupra piețelor sale de export.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între Adrian Câciu (PSD) și Oana Gheorghiu, după concertul Metallica: „A stat la lojă. Adoră privilegiile”
digi24.ro
image
DIICOT a destructurat o grupare care vindea false „suplimente-minune”. Prejudiciu de milioane de euro. FOTO&VIDEO
stirileprotv.ro
image
Raport: Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
gandul.ro
image
A lucrat 61 de ani și primește O PENSIE DE 9.800 DE EURO pe lună!
mediafax.ro
image
Și-a cerut iubita în căsătorie într-o destinație de vacanță exotică, iar acum s-a aflat data nunții. Când se căsătorește fotbalistul de la FCSB
fanatik.ro
image
România are cea mai scumpă energie din UE, după ce a închis 7.000 MW pe cărbune și gaze. Bateriile ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert
libertatea.ro
image
Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu o minciună despre participarea lui Zelenski la B9
digi24.ro
image
„Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00 mă suna și îmi spunea: „Tete, urcă în avion, că...
gsp.ro
image
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
digisport.ro
image
Ce trebuie să faci imediat după grindină sau ploi torențiale pentru a salva plantele din grădină. Greșelile care le pot distruge definitiv
click.ro
image
Emmanuel Macron îi dădea mesaje unei cunoscute actrițe, iar Brigitte l-a prins: Atunci l-a plesnit în avion, dezvăluie o carte nouă
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Au turnat asfalt deși ploua cu găleata. Imagini filmate într-o parcare din Brăila
observatornews.ro
image
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
cancan.ro
image
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Ce înseamnă că România e în recesiune tehnică. Efecte directe asupra cetățenilor, tabel explicativ
playtech.ro
image
Mihai Rotaru, primă de sute de mii de euro pentru olteni! Anunțul făcut în vestiar după câștigarea Cupei României. Exclusiv
fanatik.ro
image
Modificări importante pentru permisele auto din categoria B, în Uniunea Europeană. Care este condiția obligatorie prinsă în noua legislație
ziare.com
image
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
digisport.ro
image
Ceaiul care poate ajuta la scăderea tensiunii și colesterolului. Beneficiile surprinzătoare pentru inimă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cabral și a Andreei Ibacka. Vila e cu etaj, iar la subsol are zonă de relaxare și cameră de gaming. Cea mai frumoasă cameră e a copiilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moscova a decis! Putin poate invada noi țări străine prin lege!
mediaflux.ro
image
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de admiratori au așteptat-o în orașul Reggio Emilia
click.ro
image
„Metoda camerei romane”, tehnica folosită de Cicero pentru a-și exersa memoria. „Este șocant cât de puțin este studiată”
click.ro
Pam Grier, Profimedia (2) jpg
”Orgasmele intense mă țin și 3 zile, datorită lor arăt așa tânără!” Confesiunile fără perdea ale unei celebre actrițe
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Depozit ilicit de whisky descoperit în rezervația naturală Ben Lawers (© National Trust for Scotland)
Secretul unui contrabandist de whisky, vechi de secole, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locurile spectaculoase din România care au scăpat de aglomerație. Care sunt destinațiile oferă peisaje impresionante, liniște și experiențe autentice
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Zână bună, nu prințesă. Kate Middleton a fermecat Italia, a transmis tuturor o căldură pe care doar Prințesa Diana reușea s-o aducă

Click! Pentru femei

image
Întrebarea înjositoare pe care a primit-o Brooke Shields la 15 ani, într-un interviu TV

Click! Sănătate

image
Câte ouă trebuie să mănânci pentru a te proteja de Alzheimer?