România a coborât două poziții în topul celor mai sigure țări din lume, ajungând la egalitate cu Vietnam

România ocupă în prezent locul 38 în clasamentul celor mai sigure țări din lume, situându-se cu două poziții mai jos față de clasamentul din 2024, potrivit Știrilor ProTV.

În clasamentul condus de Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă, cea mai nesigură țară din lume este Rusia, conform Indicelui Global al Păcii.

Realizat pe baza mai multor indicatori aplicați tuturor celor 163 de state de pe glob, clasamentul de anul acesta arată România în coborâre cu două poziții față de anul trecut.

În Indicele Global al Păcii (IPG) din 2025, țara noastră are un scor de 1.721 și se află aflăm la egalitate cu Vietnam.

Indicele amintit, care este calculat de Institutul pentru Economie și Pace, urmărește 23 de indicatori, de la conflicte externe și cheltuieli militare până la măsuri de siguranță și securitate, cum ar fi terorismul și omuciderea, potrivit BBC.

Țările clasate în fruntea clasamentului - Islanda (cea mai sigură țară din lume,cu un scor de 1.095, potrivit IGP), Irlanda și Noua Zeelandă - au fost remarcabil de stabile timp de aproape două decenii, grație politicilor pașnice pe termen lung.

În 2025, un an marcat de conflicte, aceste națiuni continuă să se claseze printre cele mai pașnice din lume:

La polul opus se situează Rusia, Ucraina și Sudan, considerate cele mai nesigure.

Potrivit Indicelui Global al Păcii (IPG) din 2025, numărul conflictelor între state a atins, anul acesta, cel mai înalt nivel de la cel de-Al Doilea Război Mondial, încă trei izbucnind doar în acest an. În acest context, multe state răspund cu o militarizare sporită.

Amintim că, în decembrie 2024, România se număra printre statele cu cel mai scăzut nivel al criminalității, oferind o situație mai favorabilă din acest punct de vedere decât multe țări vest-europene. Conform rapoartelor Departamentului de Stat al SUA și ale Comisiei Europene, România este recunoscută ca o țară foarte sigură pentru cetățeni și turiști.