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Noi acuzații în cazul masacrului de la Bondi Beach, soldat cu 15 morți. Atacatorul, cercetat pentru alte 19 infracțiuni

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Bărbatul suspectat că a comis atacul armat de la Bondi Beach, soldat cu 15 morți în decembrie 2025, a fost pus sub acuzare pentru alte 19 infracțiuni. Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, era deja inculpat pentru 59 de capete de acuzare, inclusiv omor, tentativă de omor și terorism.

Atacul a avut loc în decembrie 2025. FOTO ABC News
Atacul a avut loc în decembrie 2025. FOTO ABC News

Noile acuzații includ zece capete de acuzare de „tragere cu intenția de a ucide”, șase pentru folosirea armei de foc în scopul de a se opune arestării și trei pentru provocarea de răni grave cu intenție letală, notează BBC.

Potrivit documentelor judiciare consultate de BBC, acuzațiile suplimentare au fost formulate în aprilie, dar confirmate abia acum de autorități. Naveed Akram a avut mai multe apariții scurte în instanță, fără a formula încă o pledoarie, urmând să revină în fața judecătorilor în luna august.

„Nu este neobișnuit să apară acuzații suplimentare”

Procurorii au precizat că ancheta este în desfășurare, iar autoritățile analizează un volum considerabil de probe, inclusiv aproximativ 230.000 de imagini CCTV și date de pe mai multe dispozitive.

Leonie Gittani, avocata sa, a declarat că noile acuzații nu reprezintă o surpriză: „În cazuri de o asemenea amploare nu este neobișnuit să apară acuzații suplimentare”.

Ancheta arată că atacul ar fi fost planificat „meticulos” timp de mai multe luni împreună cu tatăl său, ucis de poliție la locul incidentului. Imagini video descoperite de anchetatori îi arată pe cei doi discutând despre motivații și efectuând antrenamente cu arme de foc.

Atacul de la Bondi Beach este considerat cel mai grav atac armat din Australia din aproape trei decenii și a determinat reforme majore privind legislația armelor și inițierea unei anchete naționale privind antisemitismul.

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