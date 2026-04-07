Video Cel mai decorat soldat australian a fost arestat pentru crime de război: acuzat că a executat prizonieri în Afganistan

Ben Roberts-Smith, fost caporal al trupelor speciale australiene Special Air Service (SAS), decorat cu Victoria Cross, a fost arestat marți, 7 aprilie, pe aeroportul din Sydney și va fi judecat pentru cinci capete de acuzare privind crime de război. El este acuzat că ar fi ucis sau ar fi ordonat uciderea unor deținuți neînarmați în timpul misiunilor sale din Afganistan, între 2009 și 2012.

Roberts-Smith, care a părăsit Forțele de Apărare Australiene (ADF) în 2013, neagă toate acuzațiile, pe care le-a catalogat drept „răzbunătoare”. În 2023, un proces civil de defăimare l-a găsit vinovat pentru cel puțin patru omoruri, verdict menținut la apel.

Conform anchetatorilor, acuzațiile includ uciderea directă a unor prizonieri și implicarea în execuția unui fermier încătușat și a unui luptător taliban, al cărui picior protetic a fost luat ca trofeu de trupele sale.

Potrivit BBC, arestarea marchează un pas important al Office of the Special Investigator (OSI), deși anchetatorii subliniază dificultățile.

„Nu putem merge în acea țară, nu avem acces la locurile crimei. Nu avem fotografii, planuri ale locurilor, măsurători, recuperarea proiectilelor, analiza stropilor de sânge. Nu avem acces la decedați”, a explicat directorul de investigații Ross Barnett.

Comisarul Krissy Barrett a subliniat că acuzațiile vizează doar o mică parte a forțelor: „Acuzațiile se limitează la o secțiune foarte mică din ADF. Majoritatea membrilor ADF fac cinste țării noastre”.

Premierul Anthony Albanese a declarat că nu va comenta cazul: „Este foarte important să nu existe implicare politică”.

Australian War Memorial a anunțat că va revizui expoziția dedicată lui Roberts-Smith, care include uniforma și medaliile sale, pentru a reflecta acuzațiile și hotărârea instanței.

Ben Roberts-Smith era considerat un erou național, recompensat pentru curajul său în lupta împotriva talibanilor.