„Cel mai curat sat din Asia” a interzis accesul turiștilor o zi pe săptămână. De ce încuie localnicii porțile

Autoritățile dintr-o localitate din nord-estul Indiei, supranumită „cel mai curat sat din Asia”, au decis să interzică accesul turiștilor o zi pe săptămână.

Potrivit locuitorilor, interdicția este o încercare de a recupera ceea ce ei numesc „adevărata viață de sat”, scrie BBC.

Turismul a schimbat radical destinul satului Mawlynnong. Însă, după decenii în care au primit turiști cu brațele deschise, locuitorii au decis ca o zi pe săptămână să le aparțină doar lor.

În fiecare sâmbătă, până la 1.000 de turiști ajung în Mawlynnong, un sat cu aproximativ 600 de locuitori din extremul nord-est al Indiei.

Vizitatorii vin să se plimbe pe aleile împodobite cu flori, să fotografieze străzile impecabil de curate și să descopere dacă localitatea își merită renumele care a făcut-o celebră în întreaga Indie: cel mai curat sat din Asia.

Însă, din ianuarie 2026, porțile metalice negre amplasate pe singurul drum de acces în sat sunt încuiate și păzite o zi pe săptămână. Localnicii au luat decizia neașteptată de a interzice accesul turiștilor de o zi în fiecare duminică, renunțând, măcar temporar, la veniturile pe care aceștia le aduc.

„Cel mai curat sat din Asia”

Situat în statul indian Meghalaya, aproape de granița cu Bangladesh, Mawlynnong a devenit celebru după ce revista Discover India l-a desemnat, în 2003, „cel mai curat sat din Asia”.

Curățenia este o tradiție locală: copiii sunt învățați de mici să îngrijească străzile, iar întreaga comunitate contribuie la întreținerea spațiilor publice. Renumele satului a crescut și mai mult în 2014, când premierul indian Narendra Modi l-a dat drept exemplu în cadrul campaniei naționale Clean India Mission.

„Locuitorii și-au format un obicei din a păstra curățenia”, a spus el. „Toate acestea ne dau încredere că țara noastră va deveni cu adevărat curată prin eforturile cetățenilor.”

Aprecierea venită din partea premierului și numeroasele distincții au făcut ca Mawlynnong să devină cunoscut în întreaga Indie. Mulți localnici au renunțat la agricultură și s-au orientat către turism, deschizând pensiuni și restaurante.

Au amenajat o parcare mărginită de tarabe cu suveniruri și ceai, pentru a deservi fluxul zilnic de microbuze pline cu turiști.

„Trebuie să avem și noi o pauză. Dacă închidem satul o zi pentru turiști, putem avea parte de adevărata viață de sat”, spune Precious Khongdup, membru al comitetului local.

După două decenii de turism intens, autoritățile locale au decis să interzică accesul turiștilor de o zi în fiecare duminică, pentru a le permite locuitorilor, majoritatea creștini, să participe la slujbele religioase și să păstreze identitatea culturală a satului.

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→ Imaginea 1/3: Mawlynnong/FOTO: Wikipedia

Ce fac localnicii în singura zi fără turiști

Localnicii spun că măsura le oferă și o pauză de la fluxul constant de vizitatori, iar afacerile turistice erau oricum, în mare parte, închise în această zi.

„Nu vrem ca vizitatorii să se simtă inconfortabil”, a explicat Khongdup.

„Dacă voiau să cumpere o sticlă cu apă duminica, înainte de interdicție, nu aveau de unde, pentru că toate magazinele erau închise. Vrem ca oaspeții să simtă ospitalitatea localnicilor, de aceea am decis să închidem satul pentru turiști în fiecare duminică.”

În dimineața zilei de duminică, jurnalistul britanic Jamie Fullerton, aflat în Mawlynnong pentru a documenta povestea satului, nu a mai întâlnit niciun turist.

Pe alei se aflau doar localnicii, îmbrăcați elegant pentru slujbă și îndreptându-se spre biserică cu Biblia în mână. Tarabele cu suveniruri erau încuiate, parcarea era goală, iar din case răsunau cântări religioase.

Dincolo de poartă, autorul a întâlnit-o pe Vijaya Debnath, profesoară de limbi străine din New Delhi, aflată în vacanță în statul Meghalaya. Paznicul de la intrare i-a refuzat politicos, dar ferm, accesul ei și soțului său.

Unii turiști s-au plâns de această interdicție, susținând că ar fi trebuit aplicată într-o zi lucrătoare, nu duminica. Însă Debnath spune că înțelege importanța acestei zile pentru comunitate.

„Oamenii aceștia păstrează satul atât de curat în fiecare zi”, spune ea. „Tocmai de aceea voiam să îl vedem. Este ceva foarte neobișnuit.”

Deși campania „India Curată”, lansată de premierul Narendra Modi, urmărea îmbunătățirea standardelor de salubritate în întreaga Indie, Mawlynnong rămâne un caz aparte.

O turistă din New Delhi spune că satul demonstrează că păstrarea curățeniei este posibilă și intenționează să revină, însă nu în ziua de duminică, rezervată exclusiv localnicilor.