search
Duminică, 28 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„Cel mai curat sat din Asia” a interzis accesul turiștilor o zi pe săptămână. De ce încuie localnicii porțile

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Autoritățile dintr-o localitate din nord-estul Indiei, supranumită „cel mai curat sat din Asia”, au decis să interzică accesul turiștilor o zi pe săptămână.

Biserică în Mawlynnong FOTO Shutterstock
Biserică în Mawlynnong FOTO Shutterstock

Potrivit locuitorilor, interdicția este o încercare de a recupera ceea ce ei numesc „adevărata viață de sat”, scrie BBC.

Turismul a schimbat radical destinul satului Mawlynnong. Însă, după decenii în care au primit turiști cu brațele deschise, locuitorii au decis ca o zi pe săptămână să le aparțină doar lor.

În fiecare sâmbătă, până la 1.000 de turiști ajung în Mawlynnong, un sat cu aproximativ 600 de locuitori din extremul nord-est al Indiei.

Vizitatorii vin să se plimbe pe aleile împodobite cu flori, să fotografieze străzile impecabil de curate și să descopere dacă localitatea își merită renumele care a făcut-o celebră în întreaga Indie: cel mai curat sat din Asia.

Însă, din ianuarie 2026, porțile metalice negre amplasate pe singurul drum de acces în sat sunt încuiate și păzite o zi pe săptămână. Localnicii au luat decizia neașteptată de a interzice accesul turiștilor de o zi în fiecare duminică, renunțând, măcar temporar, la veniturile pe care aceștia le aduc.

„Cel mai curat sat din Asia”

Situat în statul indian Meghalaya, aproape de granița cu Bangladesh, Mawlynnong a devenit celebru după ce revista Discover India l-a desemnat, în 2003, „cel mai curat sat din Asia”.

Curățenia este o tradiție locală: copiii sunt învățați de mici să îngrijească străzile, iar întreaga comunitate contribuie la întreținerea spațiilor publice. Renumele satului a crescut și mai mult în 2014, când premierul indian Narendra Modi l-a dat drept exemplu în cadrul campaniei naționale Clean India Mission.

„Locuitorii și-au format un obicei din a păstra curățenia”, a spus el. „Toate acestea ne dau încredere că țara noastră va deveni cu adevărat curată prin eforturile cetățenilor.”

Aprecierea venită din partea premierului și numeroasele distincții au făcut ca Mawlynnong să devină cunoscut în întreaga Indie. Mulți localnici au renunțat la agricultură și s-au orientat către turism, deschizând pensiuni și restaurante.

Au amenajat o parcare mărginită de tarabe cu suveniruri și ceai, pentru a deservi fluxul zilnic de microbuze pline cu turiști.

„Trebuie să avem și noi o pauză. Dacă închidem satul o zi pentru turiști, putem avea parte de adevărata viață de sat”, spune Precious Khongdup, membru al comitetului local.

După două decenii de turism intens, autoritățile locale au decis să interzică accesul turiștilor de o zi în fiecare duminică, pentru a le permite locuitorilor, majoritatea creștini, să participe la slujbele religioase și să păstreze identitatea culturală a satului.

Destinațiile spectaculoase care transformă Antalya într-o atracție pentru toate anotimpurile. Ce poți vizita dacă nu ești pasionat de plajă
Mawlynnong/FOTO: Wikipedia
Imaginea 1/3: Mawlynnong/FOTO: Wikipedia
Mawlynnong/FOTO: Wikipedia
Mawlynnong/FOTO: Wikipedia
Mawlynnong FOTO Shutterstock

Ce fac localnicii în singura zi fără turiști

Localnicii spun că măsura le oferă și o pauză de la fluxul constant de vizitatori, iar afacerile turistice erau oricum, în mare parte, închise în această zi.

„Nu vrem ca vizitatorii să se simtă inconfortabil”, a explicat Khongdup.

Dacă voiau să cumpere o sticlă cu apă duminica, înainte de interdicție, nu aveau de unde, pentru că toate magazinele erau închise. Vrem ca oaspeții să simtă ospitalitatea localnicilor, de aceea am decis să închidem satul pentru turiști în fiecare duminică.”

În dimineața zilei de duminică, jurnalistul britanic Jamie Fullerton, aflat în Mawlynnong pentru a documenta povestea satului, nu a mai întâlnit niciun turist.

Pe alei se aflau doar localnicii, îmbrăcați elegant pentru slujbă și îndreptându-se spre biserică cu Biblia în mână. Tarabele cu suveniruri erau încuiate, parcarea era goală, iar din case răsunau cântări religioase.

Dincolo de poartă, autorul a întâlnit-o pe Vijaya Debnath, profesoară de limbi străine din New Delhi, aflată în vacanță în statul Meghalaya. Paznicul de la intrare i-a refuzat politicos, dar ferm, accesul ei și soțului său.

Unii turiști s-au plâns de această interdicție, susținând că ar fi trebuit aplicată într-o zi lucrătoare, nu duminica. Însă Debnath spune că înțelege importanța acestei zile pentru comunitate.

„Oamenii aceștia păstrează satul atât de curat în fiecare zi”, spune ea. „Tocmai de aceea voiam să îl vedem. Este ceva foarte neobișnuit.”

Deși campania „India Curată”, lansată de premierul Narendra Modi, urmărea îmbunătățirea standardelor de salubritate în întreaga Indie, Mawlynnong rămâne un caz aparte.

O turistă din New Delhi spune că satul demonstrează că păstrarea curățeniei este posibilă și intenționează să revină, însă nu în ziua de duminică, rezervată exclusiv localnicilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”. Care e explicația
digi24.ro
image
Avertisment pentru turiștii de la Marea Neagră. Bacteria care se află în apă și poate duce la infecții grave
stirileprotv.ro
image
Un Fake News despre canicula care a lovit Europa, cu un semafor topit din Italia, face înconjurul rețelelor și a fost preluat inclusiv de presa din România. Semaforul există, dar nu a fost topit de căldură. Ce s-a întâmplat de fapt
gandul.ro
image
Polonia avertizează: Rusia pregătește provocări pe Flancul Estic
mediafax.ro
image
David Popovici, medalie de AUR în finala de la 200 de metri liber la Settecolli! Record al competiției
fanatik.ro
image
Cum s-a pregătit Iașul pentru vizita președintelui Israelului: stradă asfaltată în grabă, spații modernizate și securitate ca la vizita Papei
libertatea.ro
image
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale cărei urmări se simt și 60 de ani mai târziu
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Scandal! N-a fost lăsată să urce în avion din cauza ținutei: ”Ești dezbrăcată!”. Cum a apărut în aeroport și ce a urmat
digisport.ro
image
Lora a lăsat microfonul pentru undiță! Imaginile care au uimit fanii: „Nu mori de foame cu mine”
click.ro
image
Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
antena3.ro
image
A venit nota de plată pentru dezmăţul bugetar din ultimii ani. „Scăderea salariilor în termeni reali este rezultatul exagerărilor pe care le-am avut în anii anteriori” VIDEO
zf.ro
image
Ce urmează după cel mai grav episod de caniculă de până acum. Anunţul ANM
observatornews.ro
image
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
cancan.ro
image
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
newsweek.ro
image
Carmen Negoiță, apariție incendiară în costum de baie! În trecut a pozat complet goală
prosport.ro
image
Orașul mic din România care a cucerit Europa. Mulți îl traversează fără să știe ce minuni ale naturii ascunde
playtech.ro
image
Capitolul la care fotbalistul celor de la FCSB este cel mai bun din lume. Toate cifrele FIFA: i-a devansat pe Pedri, Valverde și mulți alții
fanatik.ro
image
Top 10 plaje din România, conform Tripadvisor. Singura destinație din clasament care nu se află la malul Mării Negre
ziare.com
image
Radu Naum a auzit câți bani a plătit Gigi Becali și n-a stat pe gânduri: ”Stați, că mi se pare că n-am auzit bine! De lei?”
digisport.ro
image
David Popovici a cucerit aurul la 200 de metri liber. Recordul românului
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS. E cutremur! Nicuşor Dan a făcut anunţul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Horoscop iulie. Patru zodii care dau lovitura în iubire. Venus intră în Leu și schimbă tot
mediaflux.ro
image
Noul model Dacia, în premieră pe străzile din Paris » Trecătorii au fost uimiți: „E mașina viitorului”
gsp.ro
image
INTERVIU | De la Consiliul Local Brașov, la Palatul Victoria. Ilinca Ghiza (USR) își asumă o ambiție uriașă: își dorește scaunul de premier al României
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Ce este bine să faci de Sfinții Petru și Pavel. Tradițiile și obiceiurile pe care mulți români le respectă și astăzi
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu a făcut furori pe plajă! Cum arată soția lui Dani Oțil în costum de baie
click.ro
image
Horoscop 29 iunie. Racii își vor anula planurile în ultimul moment, iar Peștii trec printr-un moment delicat
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Rac Mercur retrograd jpg
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie
clickpentrufemei.ro
Morminte romane, bizantine, islamice și normande, cercetate la Casale San Pietro, în Sicilia (© Universitatea din York)
Un studiu ADN dezvăluie originile surprinzătoare ale locuitorilor Siciliei în Evul Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Nartea, la un pas să-și piardă familia. Cum au reușit el și soția să treacă peste criza din căsnicie
image
Ce este bine să faci de Sfinții Petru și Pavel. Tradițiile și obiceiurile pe care mulți români le respectă și astăzi

OK! Magazine

image
Evantaie, înghețate, limonade - strategii REGALE de luptă cu canicula. Cum se răcoresc doamnele la Palat

Click! Pentru femei

image
Mercur Retrograd în Rac întoarce timpul înapoi. La ce schimbări emoționale să te aștepți între 29 iunie și 24 iulie

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte