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O destinație turistică populară introduce o schimbare majoră privind plajele. Cum a fost primită măsura

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În 2025, țara a înregistrat aproximativ 21,8 milioane de sosiri de turiști, atrași de orașele sale emblematice și de frumoasa coastă.

Zadar, Croația FOTO: Wikipedia
Zadar, Croația FOTO: Wikipedia

Zadar din Croația va elimina taxele de intrare pe plaje și barierele de acces. Schimbarea face parte dintr-un nou cadru legislativ privind domeniul maritim.

Coasta adriatică a Croației este de mult timp o destinație turistică populară. Apele turcoaz, plajele cu pietricele și orașele istorice precum Dubrovnik atrag milioane de vizitatori anual, scrie Express.

Țara a înregistrat aproximativ 21,8 milioane de sosiri turistice în 2025. Frumusețea coastei rămâne unul dintre principalele motive ale acestui succes.

Ce prevede noul cadru legislativ

Conform legislației revizuite privind domeniul maritim, plajele care funcționează în baza unei concesiuni nu vor mai avea dreptul să perceapă taxe de intrare. Acestea nu vor mai putea restricționa accesul publicului.

Noile reguli vin într-un moment în care unele zone din Mediterana devin tot mai comercializate. Județul Zadar urmează să-și consolideze reputația de acces liber la litoral.

În următorii ani, zonele de plajă îngrădite vor dispărea complet din regiune.

Potrivit publicației CroatiaWeek, ultimele cinci concesiuni existente pentru plaje vor expira în următorii doi ani. Printre acestea se numără plaja Zaton, Pakoštane și Šimuni, de pe insula Pag.

După expirarea acestor concesiuni, nu vor mai exista plaje cu acces restricționat în județul Zadar.

Entuziasm printre localnici

Decizia a fost întâmpinată cu entuziasm de localnici și de vizitatori. Mulți consideră că măsura restabilește echitatea în privința utilizării spațiului de pe litoral.

Vizitatorii din Zadar au descris litoralul ca fiind un loc care ar trebui să rămână liber accesibil tuturor.

Concesiunile vor continua într-o formă limitată. Autoritățile au confirmat că două acorduri au fost deja prelungite în cadrul noului sistem, dar doar pentru cinci ani.

Contractele actualizate interzic împrejmuirea plajelor și orice formă de taxă de intrare. Concesionarii vor răspunde, în schimb, de curățenie, siguranță și ordine în zonele administrate.

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