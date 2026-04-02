Cecenii lui Kadîrov, gata să intervină în Iran în cazul unei invazii americane. Acuzații și tensiuni în creștere în regiune

Unități militare cecene loiale liderului Ramzan Kadîrov ar fi pregătite să intervină în Iran pentru a sprijini forțele armate de la Teheran, în cazul unei eventuale invazii terestre americane, potrivit unor informații citate de kyivpost.com.

Postul de televiziune iranian Press TV a relatat că aceste forțe și-ar fi declarat disponibilitatea de a intra în conflict dacă Washingtonul decide escaladarea operațiunilor militare dincolo de atacurile aeriene. Potrivit sursei, conflictul este descris drept un „război religios”, iar o eventuală intervenție ar fi considerată „jihad”.

Informațiile nu au fost confirmate independent și nu există, până în acest moment, o poziție oficială din partea autorităților ruse sau cecene. Cu toate acestea, ele apar pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Iran și Statele Unite, după săptămâni de atacuri aeriene atribuite SUA și Israel asupra unor ținte iraniene.

Teheranul a răspuns cu atacuri repetate cu rachete și drone, vizând Israelul și poziții americane din regiune. În paralel, oficialii americani nu au confirmat existența unor planuri pentru o intervenție terestră, deși presiunea militară asupra Iranului rămâne ridicată, în paralel cu eforturile diplomatice.

Într-o escaladare suplimentară a retoricii, Iranul a acuzat Ucraina de implicare în conflict. Ambasadorul iranian la ONU, Amir Saeid Iravani, a susținut într-o scrisoare adresată organizației că Kievul ar fi trimis „sute de experți” pentru a sprijini operațiunile conduse de SUA și Israel.

Autoritățile ucrainene au respins ferm aceste acuzații. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Heorhiy Tykhy, a declarat că afirmațiile Teheranului sunt nefondate și a subliniat că Iranul nu are credibilitate în acest context, acuzând la rândul său regimul iranian că a furnizat Rusiei drone utilizate în războiul din Ucraina.

Forțele cecene, cunoscute drept „kadîroviți”, au mai participat în trecut la conflicte alături de trupele ruse, inclusiv în Ucraina. O eventuală desfășurare a acestora în Iran ar marca o extindere semnificativă a conflictului și ar putea amplifica riscurile unui război regional de amploare.