Cazurile confirmate de Ebola în Congo au depășit pragul de 1.000. Peste 250 de oameni au murit

Cazurile confirmate în actualul focar de Ebola din estul Republicii Democrate Congo au ajuns la 1.003, dintre care 254 s-au soldat cu decese, au anunțat oficialii într-un comunicat transmis duminică seară.

De la declararea focarului pe 15 mai, în provincia Ituri, un total de 100 de persoane s-au vindecat, a precizat Ministerul Sănătății din Congo. În prezent, cel puțin 365 de pacienți sunt internați sau izolați, potrivit AP.

Focarul este provocat de o variantă rară a virusului Bundibugyo, pentru care nu există vaccin sau tratament, și a devenit cel mai grav din prima lună de la apariție. Oficialii avertizează că numărul real al cazurilor ar putea fi mult mai mare, iar vârful epidemiei nu a fost încă atins.

Un obstacol major rămâne urmărirea persoanelor care au intrat în contact, unde autoritățile au reușit să acopere doar aproximativ 55% dintre cazuri, potrivit ministerului.

De asemenea, autoritățile nu au reușit încă să identifice „pacientul zero” și trebuie să urmărească peste 35.000 de persoane care au intrat în contact cu persoane infectate, conform datelor de săptămâna trecută.

Situația este complicată și de violențele din estul țării. În Ituri, atacurile grupării rebele ADF (Allied Democratic Force), susținută de Statul Islamic, au blocat accesul în numeroase sate și au forțat populația să fugă, inclusiv în tabere supraaglomerate sau în deplasare constantă.

La peste o lună de la debutul focarului, autoritățile cred că virusul continuă să depășească ritmul de răspuns, iar amploarea reală a epidemiei rămâne necunoscută.

„Dacă vrei să controlezi un focar, în special unul de Ebola, trebuie să știi cazul index. Nu avem încredere în momentul în care a început acest focar”, a declarat săptămâna trecută directorul general al Africa CDC, dr. Jean Kaseya, pentru Associated Press.