Autoritățile din Liberia au anunțat cea mai mare captură de droguri din istoria țării. Polițiștii au descoperit o cantitate uriașă de cocaină, estimată la peste 370 de milioane de dolari, într-un depozit suspect aflat în apropierea capitalei Monrovia.

Potrivit BBC, operațiunea a avut loc în localitatea Duazon, situată la aproximativ 20 de kilometri de Monrovia. Imagini publicate de poliție arată zeci de valize și cutii sigilate găsite într-un camion, despre care anchetatorii cred că erau folosite pentru stocarea și transportul drogurilor.

Șeful Poliției Naționale din Liberia, Gregory Coleman, a declarat că analizele criminalistice au confirmat că substanța confiscată este cocaină de înaltă puritate.

Mai multe persoane arestate

Polițiștii au reținut mai multe persoane, inclusiv doi cetățeni străini și mai mulți liberieni. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat acuzațiile oficiale care vor fi formulate împotriva acestora.

Operațiunea este rezultatul unei investigații desfășurate pe parcursul ultimului an și jumătate, care a vizat rețele suspectate de trafic internațional de droguri.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească originea transportului și destinația finală a drogurilor. Unul dintre cetățenii străini arestați avea asupra sa atât un pașaport spaniol, cât și unul columbian, în timp ce al doilea deținea un pașaport sârbesc.

Africa de Vest, rută importantă pentru traficul de cocaină

Vicepreședintele Liberiei, Jeremiah Koung, a felicitat forțele de ordine pentru succesul operațiunii și a transmis că toate persoanele implicate vor răspunde în fața legii.

Captura vine la doar o lună după o altă operațiune majoră, desfășurată pe Aeroportul Internațional Roberts, unde autoritățile au descoperit aproape 200 de pachete de cocaină ascunse într-un transport declarat oficial ca fiind format din condimente alimentare și textile.

Organizațiile internaționale atrag atenția că Africa de Vest a devenit una dintre principalele rute folosite de cartelurile sud-americane pentru transportul cocainei către Europa. Potrivit estimărilor, aproximativ 30% din cocaina destinată pieței europene tranzitează în prezent această regiune.