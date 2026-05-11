Capitala Mexicului se scufundă într-un ritm alarmant, iar noii sateliți NASA arată fenomenul în timp real

Capitala Mexicului, construită pe ruinele unui lac antic, continuă să se afunde într-un ritm îngrijorător. Cu ajutorul noului satelit NISAR al NASA, cercetătorii pot urmări acum acest proces cu o precizie fără precedent.

Istoria orașului Mexico City este marcată de o confruntare constantă cu mediul natural. Orașul Tenochtitlan, fondat de civilizația mexica pe o insulă din lacul Texcoco, reușea odinioară să controleze eficient inundațiile. După cucerirea spaniolă însă, coloniștii au ales să dreneze lagunele pentru a extinde orașul.

Decizia luată cu secole în urmă afectează astăzi peste 20 de milioane de locuitori. Pentru a alimenta metropola cu apă, autoritățile au extras masiv apă din pânzele freatice, ceea ce a dus la compactarea și fisurarea solului. În multe zone, terenul se lasă treptat sub greutatea orașului.

Fenomenul, cunoscut sub numele de subsidență, este documentat încă din 1925, însă amploarea sa a crescut considerabil în ultimele decenii. În anumite cartiere, solul s-a scufundat cu aproape 35 de centimetri pe an. Efectele sunt vizibile în întreaga capitală: șine de metrou deformate, conducte sparte și infrastructură afectată constant.

Noile date provin de la misiunea NISAR, dezvoltată în colaborare de NASA și agenția spațială indiană ISRO. Satelitul, lansat în 2025, utilizează un radar de ultimă generație capabil să observe mișcările scoarței terestre chiar și prin nori sau vegetație densă.

Primele măsurători realizate între sfârșitul anului 2025 și începutul lui 2026 arată că anumite zone din Mexico City se afundă cu peste doi centimetri pe lună.

David Bekaert, membru al echipei științifice NISAR, a declarat că orașul reprezintă „un punct critic bine cunoscut în ceea ce privește subsidența”, adăugând că imaginile obținute sunt doar începutul unei serii de descoperiri la nivel global.

Unul dintre cele mai vizibile exemple ale fenomenului poate fi observat pe bulevardul Paseo de la Reforma, la monumentul Angelul Independenței. Structura, înaltă de 36 de metri și fixată adânc în roca solidă, pare să se înalțe de la an la an. În realitate, trotuarele și terenul din jur se scufundă, iar autoritățile sunt nevoite să adauge periodic noi trepte pentru accesul pietonilor.

Avantajul major al satelitului NISAR este frecvența observațiilor. La fiecare 12 zile, acesta scanează aceeași zonă, detectând modificări invizibile cu ochiul liber, dar esențiale pentru siguranța publică și pentru prevenirea avariilor majore ale infrastructurii.

Dincolo de cazul Mexicului, misiunea NISAR are un rol global. Satelitul poate monitoriza evoluția ghețarilor, a pădurilor și a regiunilor de coastă, devenind un instrument important în analiza efectelor schimbărilor climatice. Prin combinarea datelor despre scufundarea terenurilor și creșterea nivelului mărilor, cercetătorii speră să poată anticipa mai bine riscurile de inundații în zonele vulnerabile.

Pentru Mexico City, provocarea rămâne însă uriașă. Deși tehnologia oferă acum o imagine extrem de clară a problemei, soluțiile trebuie găsite la nivel local. Reducerea exploatării pânzelor freatice și regândirea sistemului de gestionare a apei au devenit esențiale pentru viitorul orașului.