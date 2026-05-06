Mesajul unui club de noapte a devenit viral după ce a anunțat că americanii vor plăti o taxă de intrare de zece ori mai mare decât alți turiști

Mesajul unui club de noapte din Mexico City a devenit viral în mediul online după ce anunțat o taxă de intrare diferențiată pentru americani și pentru cetățenii altor țări, în special din America Latină, relatează The Guardian.

Astfel, potrivit unui anunț publicat pe contul de Instagram al clubului Japan, situat în cartierul popular printre turiști Roma Norte, cetățenii americani trebuie să plătească o taxă de intrare de aproape 300 de dolari - în timp ce biletul pentru vizitatorii din alte țări costă echivalentul a aproximativ 20 de dolari. Mexicanii și alți latino-americani se bucură în schimb de o taxă de doar 14 dolari.

Postarea clubului a strâns peste 26.000 de aprecieri și peste 200 de comentarii, majoritatea acestora exprimându-și susținerea pentru această politică de prețuri, care se înscrie într-o formă mai largă de protest față de ceea ce mulți localnici consideră a fi o luare în stăpânire a orașului de către americani.

În mesajul său, clubul a explicat nu fără sarcasm că nu este vorba despre faptul că americanilor li se cere o taxă mai mare, ci despre acordarea unor discount-uri diferite: „Taxa de intrare este de 5.000 de pesos. Cetățenii SUA nu primesc reducere”; În schimb, cetățenii altor țări primesc 93% reducere, mexicanii și latino-americanii 95%, iar studenții și profesorii plătesc o taxă modică de doar 150 de pesos.

Ce a stat la baza deciziei proprietarului de a impune taxe diferite de intrare

Proprietarul clubului, Federico Crespo, a declarat că sistemul de prețuri reflectă deteriorarea relațiilor dintre Mexic și Statele Unite, dar și nemulțumirea față de fenomenul de „gentrificare” din capitală.

El a explicat că decizia este „un răspuns la anul de insulte venite din partea Statelor Unite”, adăugând că aceasta este legată mai ales criticile și atacurile politice lansate de președintele american Donald Trump.

În același timp, Crespo a subliniat că politica de prețuri este și o reacție la transformările urbane din Mexico City, unde cartiere precum Roma și Condesa au devenit tot mai scumpe și orientate spre turiști și expați.

În ultimii ani, Mexico City a devenit o destinație populară pentru americani și alți străini, în special în perioada pandemiei de COVID-19, când munca de la distanță a permis relocarea în orașe unde chiria era mai ieftină.

Această proliferare a „nomazilor digitali” a dus la creșterea numărului de locuințe închiriate prin platforme precum Airbnb, la majorarea chiriilor și la schimbarea mediului urban. În anumite zone, limba engleză a devenit la fel de frecventă ca spaniola.

Fenomenul nu este izolat: orașe precum Barcelona, Lisabona sau Genova se confruntă cu probleme similare, unde localnicii acuză creșterea costurilor de trai și erodarea comunităților.

Nemulțumirile au dus la proteste în capitala mexicană. Anul trecut, manifestațiile împotriva gentrificării au degenerat pe alocuri în violențe, cu vitrine sparte și mesaje precum „Ieșiți din Mexic” scrise pe ziduri.

Cum sunt folosiți banii din taxă

Potrivit proprietarului clubului, veniturile suplimentare obținute din taxele mai mari pentru cetățenii americani sunt redistribuite către angajați.

„Este o modalitate de a oferi bani celor care sunt în special afectați de această situație: chirii mai mari, costul vieții în creștere și navete mai lungi. Astfel, îi ajutăm pe lucrători”, a spus Crespo.