Lukoil rămâne fără infrastructura petrolieră a aeroportului de la Chișinău. „O decizie necesară”

Prim-ministrul moldovean, Alexandru Munteanu, a anunțat că infrastructura petrolieră a Aeroportului Internațional Chișinău (AIC) revine în proprietatea statului, decizia fiind luată la 15 decembrie de Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului.

Prim-ministrul moldovean a anunțat că Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a luat decizia de a refuza aprobarea activității investiționale a societății ,,Lukoil-Moldova”, care aparține grupului rus Lukoil, una dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, pe ,,teritoriul Republicii Moldova și de a reveni, în termen de 20 de zile, la situația anterioară anului 2005, când a fost preluată infrastructura complexului petrolier” a AIC.

Prin urmare, în termen de 20 de zile, toate bunurile, conform contractului din 2005, urmează a fi transmise în proprietatea statului.

Astfel, în termen de 20 de zile, toate bunurile urmează să fie transmise în proprietatea statului moldovean, hotărârea fiind luată din cauza neîndeplinirii de către compania ,,Lukoil-Moldova” a mai multor cerințe stabilite de Consiliu încă din mai 2024.

„Totodată, Grupul de lucru pentru gestionarea riscurilor legate de sancțiunile internaționale impuse Lukoil a sesizat organele abilitate pentru a investiga întreaga procedură din 2005 privind preluarea terminalului petrolier de la Aeroport de către Lukoil”, a adăugat șeful Cabinetului de miniștri.

Prim-ministrul moldovean a subliniat că această decizie este una ,,necesară pentru protejarea securității naționale și a obiectivelor de infrastructură critică”.

La începutul lunii noiembrie, Guvernul moldovean a anunțat că poartă negocieri cu Lukoil pentru preluarea infrastructurii de asigurare cu kerosen a Aeroportului Internațional Chișinău, în contextul în care compania rusă nu mai poate furniza combustibil după 21 noiembrie.

Washingtonul a impus în octombrie sancţiuni asupra celor mai mari două companii petroliere ruseşti, Lukoil şi Rosneft, interzicând tranzacţiile şi blocând proprietăţile acestora, pe fondul lipsei angajamentului Kremlinului față de un acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Dar Statele Unite au acordat o perioadă de graţie până pe 21 noiembrie pentru finalizarea tranzacţiilor existente pentru a evita întreruperi bruște în aprovizionarea cu combustibil