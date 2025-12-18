Parlamentarii din opoziție s-au încăierat cu poliția în interiorul parlamentului albanez, joi, 18 decembrie, după mai multe săptămâni de tensiuni generate de acuzațiile de corupție aduse vicepremierului Belinda Balluku și altor oficiali ai guvernului condus de Edi Rama, relatează Reuters.

Deputații opoziției au aprins torțe, au aruncat cu apă în președintele parlamentului și au ocupat locurile rezervate miniștrilor, încercând să perturbe ședința legislativului, înainte ca forțele de ordine să intervină pentru a restabili ordinea. „Nu poate exista un parlament cu cei care fură și fug. Legea și numai legea trebuie să prevaleze”, a declarat Sali Berisha, liderul Partidului Democrat din opoziție.

Opoziția a cerut prezentarea oficială a acuzațiilor formulate împotriva viceprim-ministrului Belinda Balluku. Procuratura Specială pentru combaterea corupției și a crimei organizate a solicitat parlamentului aprobarea arestării acesteia, iar legislativul, în care partidul de guvernământ deține majoritatea, urmează să voteze vineri asupra cererii.

Belinda Balluku, care a deținut și funcția de ministru al infrastructurii și energiei și este considerată unul dintre cei mai apropiați aliați ai premierului Edi Rama, este acuzată că ar fi fost implicată în practici de corupție menite să favorizeze companii implicate în proiecte majore de infrastructură, inclusiv un tunel și șoseaua de centură a capitalei Tirana. Vicepremierul a respins acuzațiile, catalogându-le drept „calomnii, insinuări, jumătăți de adevăruri și minciuni”, și a declarat că va coopera pe deplin cu justiția.