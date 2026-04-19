Logica statului versus logica rezistenței. De ce alianța Amal–Hezbollah a intrat într-o fază critică în 2026

În peisajul politic fragmentat al Libanului, relația dintre mișcarea Amal și Hezbollah reprezintă unul dintre pilonii centrali ai echilibrului de putere din interiorul comunității șiite. Deși cele două organizații sunt adesea prezentate ca un bloc unitar – așa-numitul „duo șiit” – evoluțiile din 2025–2026, în special escaladarea conflictului dintre Israel și Hezbollah, scot la iveală o relație mai complexă, marcată simultan de cooperare strategică și tensiuni latente.

O alianță construită pe interese comune

Amal și Hezbollah împart aceeași bază sociologică: comunitatea șiită din Liban, concentrată în sudul țării, în Valea Bekaa și în suburbiile sudice ale Beirutului. În ultimele două decenii, cele două organizații au reușit să construiască o relație de coexistență pragmatică, evitând confruntarea directă care le-a opus violent în anii ’80.

Această alianță este susținută de interese convergente. Pe de o parte, Amal, condusă de Nabih Berri, este profund integrată în instituțiile statului libanez, având o poziție mult mai naționalistă. Berri ocupă de mult timp funcția de președinte al parlamentului, iar mișcarea sa funcționează ca un actor politic clasic, interesat de stabilitate și de menținerea influenței în cadrul sistemului confesional libanez.

Pe de altă parte, Hezbollah reprezintă o forță politico-militară hibridă, cu o capacitate militară semnificativă și cu o ideologie mai pronunțat islamistă, susținută de Iran. În ciuda acestor diferențe, cele două organizații au cooperat eficient: Amal oferă legitimitate instituțională, iar Hezbollah asigură capacitate de descurajare militară.

Războiul din 2026: catalizator al tensiunilor

Escaladarea conflictului dintre Israel și Hezbollah în 2026 a pus această relație sub o presiune fără precedent. Decizia Hezbollah de a se implica direct în confruntări extinse cu Israelul a avut consecințe majore pentru Liban, generând distrugeri semnificative, strămutări masive de populație și o criză economică și umanitară și mai profundă.

Astfel, Hezbollah a accentuat izolarea sa internă și a creat fricțiuni inclusiv cu aliații tradiționali. Deși Amal nu a rupt relațiile cu Hezbollah, există indicii clare că această implicare militară a fost privită cu reticență în anumite cercuri politice apropiate de Berri.

Problema fundamentală este că Amal, fiind parte a sistemului de stat, este direct afectată de consecințele războiului. Distrugerea infrastructurii, presiunea internațională și negocierile pentru încetarea focului pun Amal într-o poziție dificilă: trebuie să susțină solidaritatea șiită fără a submina statul din care face parte.

Negocierile și divergențele de strategie

Un punct de divergență major între Amal și Hezbollah îl reprezintă atitudinea față de negocierile cu Israelul. În timp ce Hezbollah a adoptat o poziție rigidă, respingând orice acord care i-ar limita libertatea de acțiune, Amal a jucat un rol mai flexibil, participând la negocieri indirecte și susținând inițiative de încetare a focului.

Această diferență nu este doar tactică, ci reflectă două viziuni distincte asupra rolului Libanului. Amal operează în logica statului: stabilitate, compromis, menținerea echilibrului intern. Hezbollah, în schimb, se definește și prin rolul său de „rezistență”, ceea ce implică o disponibilitate mai mare pentru confruntare.

În contextul acordurilor discutate în 2026, care prevăd întărirea rolului armatei libaneze și limitarea actorilor non-statali, această diferență devine și mai vizibilă. Pentru Amal, consolidarea statului poate reprezenta o oportunitate de a-și întări poziția. Pentru Hezbollah, însă, aceasta poate fi percepută ca o amenințare existențială.

În ciuda acestor divergențe, o ruptură deschisă între Amal și Hezbollah rămâne puțin probabilă pe termen scurt. Motivele sunt multiple.

În primul rând, cele două organizații depind una de cealaltă pentru menținerea influenței în comunitatea șiită a Libanului. O confruntare directă ar risca să fragmenteze această bază și să slăbească ambele tabere.

În al doilea rând, experiența conflictelor din anii ’80 rămâne un precedent negativ puternic. Atunci, luptele dintre Amal și Hezbollah au destabilizat profund comunitatea șiită și au demonstrat costurile unei rivalități interne.

Totuși, această interdependență nu elimină contradicțiile structurale. Amal reprezintă statul; Hezbollah, o forță paralelă şi o organizație teroristã. Această dualitate este sustenabilă doar atâta timp cât echilibrul este menținut. În condiții de criză profundă, ea poate deveni sursă de conflict.

Posibile scenarii de evoluție

Pe termen mediu, evoluția relației Amal–Hezbollah va depinde de mai mulți factori. Un prim factor este rezultatul conflictului cu Israelul. Dacă războiul va continua sau se va solda cu pierderi majore pentru Liban, presiunea internă asupra Hezbollah va crește, iar Amal ar putea adopta o poziție mai critică, chiar dacă nu explicit ostilă.

Un al doilea factor este presiunea internațională pentru dezarmarea Hezbollah. În cazul în care această presiune se va traduce în măsuri concrete, Amal va fi pusă în fața unei alegeri dificile: să susțină statul sau să rămână solidară cu Hezbollah.

Un al treilea factor îl reprezintă dinamica internă a comunității șiite. Nemulțumirea populară, alimentată de costurile războiului, ar putea modifica echilibrul de putere și ar putea deschide spațiu pentru competiție între cele două organizații.

Astfel, în 2026, relația dintre Amal și Hezbollah este caracterizată de o ambivalență fundamentală: cooperare strategică și tensiune latentă, iar dacã războiul cu Israelul nu a rupt această alianță, a expus totuşi limitele ei.

Pentru moment, cele douã organizații rămân aliați din necesitate, nu din identitate completă. Diferențele de viziune – asupra statului, asupra negocierilor și asupra rolului armelor – persistă și se adâncesc în contextul actual.

Pe termen scurt, unitatea va prevala. Pe termen mediu, însă, dacă presiunile interne și externe vor continua să crească, această relație ar putea intra într-o fază mai volatilă, în care cooperarea va fi din ce în ce mai dificil de menținut fără ajustări semnificative de strategie din partea ambelor tabere.