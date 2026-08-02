Atentat sinucigaș în Pakistan. Cel puțin 14 morți și 20 de răniți în apropierea unei secții de poliție

Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite duminică în urma unui atentat sinucigaș produs în apropierea unei secții de poliție din districtul Swat, situat în nordul Pakistanului. Explozia a avut loc în timpul unei manifestații, potrivit autorităților locale.

Conform poliției, atacatorul a încercat să pătrundă în sediul secției de poliție, amplasată într-o intersecție aglomerată, însă a fost oprit de agenții aflați la intrare. În acel moment, bărbatul și-a detonat vesta cu explozibil, conform Reuters.

Printre cele nouă victime se numără și patru polițiști, iar șapte dintre răniți sunt în stare critică.

Atacul a avut loc în districtul Swat, din provincia Khyber Pakhtunkhwa, o regiune aflată la granița cu Afganistanul și afectată în ultimii ani de intensificarea activităților insurgente.

Până în prezent, nicio grupare nu a revendicat responsabilitatea pentru atentat.

Pakistanul se confruntă în ultima perioadă cu o intensificare a atacurilor atribuite grupării Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), organizație insurgentă care luptă împotriva autorităților de la Islamabad din 2007, cu scopul de a impune un regim bazat pe o interpretare strictă a legii islamice.

În ultimele luni, tensiunile din zona de frontieră dintre Pakistan și Afganistan s-au amplificat, iar confruntările dintre cele două state au devenit tot mai frecvente. În luna februarie, Pakistanul a lansat bombardamente aeriene pe teritoriul afgan, în ceea ce a fost considerată una dintre cele mai grave escaladări ale conflictului din ultimii ani.