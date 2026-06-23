Video Atac armat în Montreal. Un polițist și alte două persoane au murit într-un schimb de focuri

Trei oameni, inclusiv un polițist, au murit într-un atac armat în centrul orașului Montreal. Atacatorul a fost ucis.

Un suspect înarmat cu o pușcă a deschis focul, luni, într-un hotel din Montreal, ucigând un ofițer de poliție. Atacatorul a fost ucis, potrivit poliției. Totodată, în schimbul de focuri a murit și un civil, potrivit The Guardian.

Șeful poliției, Fady Dagher, a declarat că un al doilea polițist a fost rănit grav în timpul schimbului de focuri din cartierul Côte-des-Neiges al orașului, dar se află în stare stabilă.

Dagher a spus că este pentru prima dată în ultimii 24 de ani când un polițist din Montreal a fost ucis în timpul serviciului. „Este o zi foarte, foarte tristă. Este un coșmar”, a declarat el reporterilor. Astfel de incidente cu împușcături sunt rare în Montreal.

Dagher a declarat că, în jurul orei 11:35, cineva a sunat la serviciile de urgență pentru a semnala o persoană care scotea o armă pe fereastră la hotelul Hilton. Poliția a sosit la fața locului și a fost ținta unor focuri de armă, a spus el. Imaginile video au arătat că trăgătorul se afla, de asemenea, în afara hotelului.

Incidentul a avut loc într-un cartier parțial evreiesc, care include magazine și restaurante cu produse kosher, dar poliția a refuzat să comenteze cu privire la un posibil motiv.

Dagher a declarat că nu știe cine l-a împușcat pe civil.

Poliția l-a identificat pe colegul decedat ca fiind agentul Mohamed Lamine Benredouan, în vârstă de 34 de ani. Acesta făcea parte din forțele de ordine din 2021.

Înregistrările video publicate pe rețelele sociale par să arate un schimb de focuri între poliție și o persoană înarmată cu o pușcă, care purta o jachetă de culoare măslinie și pantaloni cargo.

Prim-ministrul canadian, Mark Carney, a declarat că este „îngrozit” de violența din această zonă.

Jacob Coutu, care lucra în construcții în apropierea locului împușcăturilor, a spus că a auzit „patru sau cinci focuri de armă” luni dimineață. Câteva minute mai târziu, a spus el, polițiștii au început să sosească la fața locului în număr mare, iar el a auzit și alte focuri de armă.

„Am văzut polițiști implicați într-un schimb de focuri, fiind împușcați”, a spus Coutu.

El estimează că a auzit 30 sau 40 de focuri de armă.

Danny Wilk, un locuitor din Cote-des-Neiges, a declarat pentru AFP că a fost martor la desfășurarea evenimentelor violente.

„Eram pe stradă, lângă casa mea, când am auzit o împușcătură, apoi încă câteva”, a spus el, adăugând: „Am încercat să mă adăpostesc în pizzeria din apropiere și atunci l-am văzut pe trăgător, care părea gata să-și folosească arma, îmbrăcat în uniformă militară.”

Wilk a spus că l-a văzut pe polițist, mort pe jos, înainte ca trăgătorul să fie doborât de poliție.

Purtătorul de cuvânt al poliției din Columbia Britanică a declarat că forțele de ordine din întreaga provincie au fost informate cu privire la posibilitatea existenței unor „documente sau a unui fel de manifest” care ar îndemna la comiterea de acte de violență împotriva poliției.

Sergentul-șef Lindsey Houghton, din cadrul serviciului de poliție din Surrey, a precizat că avertismentul a fost emis luni după-amiază de o unitate de informații care își desfășoară activitatea la sediul RCMP din Columbia Britanică, în urma „evenimentelor tragice” din Montreal.

Ministrul securității interne din Quebec, Ian Lafrenière, a declarat că se va abține de la a comenta detalii privind identitatea și motivele suspectului, întrucât cazul este în prezent anchetat de un organism independent de supraveghere a poliției.

Premierul provinciei Quebec, Christine Frechette, a declarat că este „profund șocată de evenimentele tragice”, îndemnând în același timp populația să „evite speculațiile” cu privire la ceea ce s-a întâmplat.