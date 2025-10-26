Argentina votează în plină criză economică și pe fondul controverselor privind influența lui Donald Trump

Argentina se află astăzi în fața unui nou test electoral, într-un moment de tensiune economică profundă și instabilitate politică. Președintele Javier Milei, cunoscut pentru ideile sale radical libertariene, își joacă soarta politică la alegerile de duminică, scrie The Guardian.

Votul are loc după aproape doi ani de guvernare marcați de promisiuni neîmplinite, scandaluri și o inflație care, deși redusă parțial, continuă să afecteze majoritatea familiilor argentiniene.

Promisiunea unei „noi ere” și prăbușirea în realitate

Când a preluat puterea, în decembrie 2023, Milei promitea o „nouă eră a păcii și prosperității”, bazată pe reducerea aparatului de stat și pe liberalizarea economiei. La doi ani distanță, însă, bilanțul său e mult mai amestecat: inflația triplă a fost parțial temperată, dar moneda națională – peso-ul argentinian – a pierdut puternic din valoare, iar scandalurile de corupție din anturajul său au alimentat nemulțumirea publică.

Cea mai recentă criză a izbucnit după ce presa a dezvăluit legături între Karina Milei, sora și șefa de cabinet a președintelui, și un om de afaceri suspectat de trafic de droguri.

În august, Milei a fost atacat cu pietre de protestatari furioși, iar în septembrie partidul său, La Libertad Avanza, a suferit o înfrângere dureroasă în provincia Buenos Aires – cea mai populată din țară.

Trump, „colacul de salvare” care apasă tot mai greu

În acest context, Milei a primit sprijinul explicit al președintelui american Donald Trump, care a propus un pachet de asistență financiară estimat la 40 de miliarde de dolari. Ajutorul, însă, vine cu condiții.

„Argentina se luptă pentru viață... Ei mor”, a declarat Trump, avertizând că sprijinul ar putea fi retras dacă Milei nu obține un rezultat solid la urne. „Dacă el nu câștigă, e sfârșitul nostru”, a spus liderul american, care l-a primit recent pe președintele argentinian la Casa Albă.

Nu este prima dată când Trump intervine în politica sud-americană. Vara trecută, a impus sancțiuni Braziliei în încercarea de a opri procesul fostului său aliat Jair Bolsonaro – o mișcare care s-a întors împotriva lui, consolidând poziția actualului președinte Lula da Silva.

Acuzații de șantaj și promisiuni de suveranitate

Opoziția de la Buenos Aires îl acuză acum pe Trump de „șantaj electoral”. Economistul și deputatul peronist Itai Hagman afirmă că președintele american „șantajează alegătorii” amenințând cu retragerea ajutorului.

„Este o ingerință directă în treburile interne ale Argentinei”, a spus Hagman. „Argentinienii vor vota pentru propria lor demnitate, nu la semnalul unui alt președinte.”

El consideră că alegerile de duminică vor fi un referendum asupra „experimentului anarho-capitalist” condus de Milei, care ar fi adus „suferință economică și socială profundă” și „dependență de decizii luate în afara țării”.

„Nu putem repara 100 de ani în doi”

Susținătorii lui Milei cer însă răbdare. „Nu putem rezolva problemele acumulate în 100 de ani în doar doi”, a declarat Gonzalo Roca, candidatul principal al partidului La Libertad Avanza în provincia Córdoba.

El insistă că Argentina este „pe drumul cel bun”, deși recunoaște că reformele cer „eforturi și sacrificii dureroase”.

Vot de încredere sau începutul declinului

Politologul Gustavo Córdoba avertizează că alegătorii ar putea „sancționa” guvernul pentru dificultățile economice, în condițiile în care 60% dintre argentinieni declară că nu mai reușesc să-și acopere cheltuielile lunare.

La rândul său, Benjamin Gedan, director al Programului pentru America Latină din cadrul Centrului Stimson de la Washington, spune că votul de duminică ar putea marca sfârșitul „lunii de miere” a președintelui cu electoratul.

„A existat o perioadă de toleranță față de măsurile dure. Protestele de stradă au fost rare, iar grevele naționale, limitate. Dar această calmare nu poate dura la nesfârșit”, explică el.

Dacă partidul prezidențial va înregistra un rezultat slab, Gedan avertizează că Argentina s-ar putea confrunta cu „o criză economică severă și o nouă prăbușire a peso-ului”.

Cel mai probabil, spune analistul, alegerile vor aduce un rezultat mixt: Milei își va păstra poziția, dar cu o majoritate fragilă și cu un mandat de reformă aproape imposibil de dus până la capăt.