Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Surorile lui Maradona, acuzate de fraudă. Justiţia argentiniană le-a pus toate bunurile sub sechestru

Justiția argentiniană a ordonat, joi, punerea sub sechestru a bunurilor a două dintre surorile lui Diego Maradona și ale avocatului fostului star al fotbalului argentinian, decedat în 2020, precum şi ale altor trei persoane, pentru presupusa gestionare frauduloasă a mărcii "Maradona".

Diego Maradona a decedat în anul 2020 Foto/EPA
Diego Maradona a decedat în anul 2020 Foto/EPA

Un tribunal de a doua instanță din Buenos Aires a decis să-l pună sub acuzare pe fostul avocat al lui Maradona, Matias Morla, şi pe doi dintre asistenții săi pentru presupusa gestionare frauduloasă a mărcii "Diego Maradona" și a derivatelor acesteia, care, potrivit copiilor vedetei a fotbalului argentinian, ar fi trebuit să le fie transferate după moartea tatălui lor, informează AFP, citat de Agerpres.

Două dintre surorile idolului, Rita şi Claudia Maradona, precum şi un notar, sunt urmăriți penal ca şi complici în acest caz. Ordinul de sechestru dispus de instanță se ridică la 2 miliarde de pesos, aproximativ 1,34 milioane de dolari, pentru toţi inculpaţii.

Instanţa a constatat că societatea comercială creată de Matias Morla pentru a administra marca era doar o faţadă şi că Maradona „a continuat să exercite controlul” asupra activelor sale la momentul decesului său.

În aceste condiţii, se precizează în document, cum activele, fie ele materiale sau imateriale, „revin imediat moştenitorilor săi", în acest caz copiii lui Maradona. Cazul a început în 2021, când două dintre fiicele lui Maradona, Dalma şi Giannina, i-au acuzat pe Morla şi pe ceilalţi inculpaţi de însuşirea mărcii.

Ceilalţi trei copii ai starului s-au alăturat ulterior acuzării ca părţi civile. Maradona a murit la vârsta de 60 de ani, pe 25 noiembrie 2020, din cauza unei crize cardio-respiratorii şi a unui edem pulmonar, la o reşedinţă din Tigre, la nord de Buenos Aires, unde se recupera după o intervenţie neurochirurgicală.

Procesul privind marca are loc în paralel cu procedurile de determinare a responsabilităţii mai multor profesionişti din domeniul sănătăţii în legătură cu moartea fostului căpitan al selecţionatei Argentinei. Un prim proces a fost anulat în luna mai, după ce unul dintre judecători a fost contestat, acuzat de participarea la un documentar neautorizat despre acest caz.

Data noului proces nu este încă cunoscută. Opt practicieni, medici, un psihiatru, un psiholog şi asistente medicale, sunt acuzaţi de „omucidere cu intenţie", altfel spus neglijenţă comisă ştiind că ar putea duce la deces. Aceştia riscă între 8 şi 25 de ani de închisoare.

Sport

