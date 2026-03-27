Video Hoțul de pisici. Un român șofer la Amazon a furat animalul unei familii după ce a lăsat un colet, dar a fost filmat de camera casei

Un curier român de la Amazon a fost surprins de camera unei sonerii inteligente în timp ce fura pisica unei familii, imediat după ce a livrat un colet. Bărbatul riscă acum o pedeapsă cu închisoarea, notează Daily Mail.

Catalin Stancu, în vârstă de 42 de ani, a fost filmat în timp ce pleca cu pisica Nora în brațe, după ce a lăsat un pachet la locuința familiei din West Yorkshire, pe 18 ianuarie.

Imaginile surprinse de camera de tip Ring au devenit virale pe rețelele sociale, după ce proprietarii pisicii, Carl și Sarah Crowther, le-au publicat în încercarea disperată de a-și recupera animalul de companie.

La câteva ore după ce clipul a ajuns online, curierul le-ar fi trimis un mesaj: „Bună – am pisica voastră”, însă a susținut că nu o poate returna deoarece a uitat adresa.

Poliția din West Yorkshire a reușit ulterior să îl identifice și să îl aresteze pe bărbat, care a recunoscut fapta în fața instanței din Bradford.

Judecătorul de caz l-a avertizat că riscă închisoarea, subliniind că furtul unui animal de companie este considerat mult mai grav decât furtul unor bunuri materiale.

„Această infracțiune a fost introdusă pentru a recunoaște că un animal de companie nu este doar o proprietate, ci face parte din familie, ceea ce este evident în acest caz”, a declarat magistratul.

Familia Crowther a descris în instanță momentele de panică trăite după dispariția pisicii: „Când am descoperit că Nora dispăruse, nu aveam nicio idee unde se află sau dacă este rănită ori măcar în viață. Faptul că am aflat că a fost luată intenționat ne-a amplificat frica și suferința emoțională.”

„Timp de patru zile am trăit în incertitudine totală. Nora nu este doar un animal de companie, ci un membru iubit al familiei. Să ni se ia ceva atât de important a fost ireal”, au mai spus aceștia.

Pisica a fost recuperată în cele din urmă, după ce apelul familiei a devenit viral, și nu datorită inițiativei curierului, au subliniat proprietarii.

„Suntem extrem de fericiți și ușurați că Nora este acasă. Nu pare afectată de cele întâmplate și se bucură de mai multe răsfățuri și îmbrățișări”, a declarat Carl Crowther.

Judecătorul a amânat pronunțarea sentinței, solicitând un raport care să analizeze toate opțiunile, inclusiv o pedeapsă cu închisoarea. Potrivit legii privind răpirea animalelor de companie, introdusă în 2024 în Anglia și Irlanda de Nord, astfel de fapte pot fi pedepsite cu până la cinci ani de detenție.