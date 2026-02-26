search
Primul studiu despre „părinții de blănoși” din România: 9 din 10 români își consideră animalul un membru al familiei, dar ignoră prevenția

Deși românii declară un atașament profund față de animalele lor de companie, un studiu recent scoate la iveală un paradox îngrijorător: majoritatea posesorilor intervin medical abia după ce animalul s-a îmbolnăvit. 

doctorcarmentotolici medicveterinar suplimentepentrucatei jpg

. Rezultatele cercetării au stat la baza lansării primei game de pudre funcționale din România, dezvoltată de medicul veterinar, Dr. Carmen Totolici, menită să transforme „iubirea declarativă” în sănătate concretă prin prevenție.

Membri ai familiei, dar cu îngrijire specială doar după ce problemele apar

Conform studiului realizat de Dr. Carmen Totolici în parteneriat cu agenția ZESTY Business, peste 90% dintre proprietarii de animale din mediul urban își consideră câinele sau pisica un membru deplin al familiei. Cu toate acestea, datele arată că o mare parte din îngrijirea nutrițională este reactivă.

  • 42,2% dintre proprietari interacționează zilnic prin joacă, dar mulți omit controalele periodice.
  • 34% administrează suplimente alimentare doar pe perioade scurte, de regulă după ce animalul a suferit deja o afecțiune.

„Atașamentul românilor față de animale este autentic, însă diferența dintre reacție și prevenție stă în momentul deciziei. Prevenția este, de fapt, iubirea care se vede în vitalitatea animalului și în starea sa de bine pe termen lung, nu doar în vizitele la cabinet când apare o criză.” declară Dr. Carmen Totolici, medic veterinar pasionat de nutriție.

Soluția: Nutriție preventivă, nu doar tratament

Pornind de la aceste date ale cercetării, a fost creată gama de suplimente Doctor Totolici, un adjuvant inovator sub formă de pudre funcționale. Spre deosebire de tabletele clasice, care pot fi greu de administrat, aceste formule sunt concepute pentru a fi adăugate simplu în hrana zilnică, transformând nutriția într-un ritual de sănătate fără stres.

Noua gamă include soluții specifice pentru cele mai comune nevoi identificate:

  • Salmon Oil (conținut ridicat de EPA și DHA): Pentru o blană lucioasă și densă, formulă care susține bariera naturală a pielii și reduce căderea excesivă a părului în perioadele de năpârlire.
  • Daily Topper (5 în 1): Mix de fibre și enzime digestive pentru suport complet: digestie, articulații, ficat, imunitate și vitalitate.
  • Joints & Mobility (glucozamină, MSM, colagen, curcuma): Protejează și susține flexibilitatea articulațiilor, esențial pentru mobilitatea pe termen lung.
  • Immunity Boost (colostru, beta-glucani, ciuperci Shiitake): Întărește celulele imunitare și protejează organismul împotriva inflamațiilor.
  • Vitamin & Mineral Mix: Esențial pentru echilibrarea meselor gătite, oferind energie constantă și un tonus optim.
  • Probiotics (Pro, Pre și Postbiotice): Formula completă pentru un microbiom echilibrat, tranzit regulat și scaun sănătos, fiind ideală și pentru câinii cu alergii.
doctorcarmentotolici medicveterinar suplimentepentrucateisiblanosi jpg

Despre Doctor Carmen Totolici

Cu o experiență dedicată medicinei veterinare preventive încă din 2018, Doctor Carmen Totolici promovează un model de îngrijire în care sănătatea se construiește acasă, prin obiceiuri alimentare și de îngrijire corecte. Studiul realizat în 2025 reprezintă un pas important în educarea pieței din România, oferind „părinților de blănoși” instrumentele necesare pentru a le oferi animalelor o viață mai lungă și mai fericită. Videoclip campanie:

Descoperă gama de produse pe :https://www.doctortotolici.ro/.

