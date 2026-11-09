 „Am crezut că o să mor”. Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră, salvat miraculos după nouă ore petrecute în ocean | adevarul.ro
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„Am crezut că o să mor”. Un pianist care a căzut de pe un vas de croazieră, salvat miraculos după nouă ore petrecute în ocean

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Un pianist de pe o navă de croazieră a companiei Royal Caribbean are şanse să supravieţuiască, după ce doi pescari din Newport Beach, California, l-au descoperit vineri, în apele Oceanului Pacific, la aproape 20 de mile (32 km) de ţărm.

Vas de croazieră
Vas de croazieră Foto: X

Bărbatul a fost transportat la spital după operaţiunea de salvare, potrivit Gărzii de Coastă a SUA, care investighează în prezent circumstanţele în care acesta a căzut peste bord de pe nava de croazieră.

Autorităţile cred că bărbatul ar fi stat în ocean aproximativ nouă ore înainte de a fi zărit de Sean Norton şi Grant Garrett, care se întorceau după o ieşire la pescuit în apropierea Insulei Catalina, scrie News.

Cei doi pescari îşi petrecuseră dimineaţa pescuind, când excursia lor a luat o întorsătură neaşteptată. Aproximativ la prânz, l-au scos din apă pe bărbatul naufragiat.

„Am zis: «Da, e un om. Opreşte barca»”, a povestit Garrett pentru CBS News, amintindu-şi momentul în care căpitanul vasului l-a zărit pentru prima oară pe bărbatul din apă.

Pescarii s-au mobilizat rapid pentru a-l aduce pe bărbat la bord. Odată ce acesta şi-a revenit, Garrett a spus că s-a prezentat ca fiind pianist la bordul navei de croazieră cu 14 punţi a companiei Royal Caribbean, „Ovation of the Seas”.

„Singurul lucru pe care mi l-a spus a fost: «Mulţumesc. Am crezut că o să mor»”, a spus Norton.

După operaţiunea de salvare, echipajul vasului de pescuit a transmis un apel maritim de urgenţă, determinând salvamarii din Newport Beach să intervină şi să acorde asistenţă. Şeful de batalion Adam Yacenda a declarat că bărbatul a fost găsit la aproximativ 15-20 de mile în larg, potrivit CBS, sau „practic în mijlocul oceanului”.

În ciuda timpului îndelungat petrecut în apă, Norton consideră că temperaturile neobişnuit de ridicate ale oceanului ar fi putut juca un rol semnificativ în supravieţuirea bărbatului.

„Avem acest an nebunesc, marcat de un fenomen El Niño extrem. Tipul ăsta a stat în apă probabil 10 ore, dar apa avea 25 de grade Celsius”, a spus Norton. „Într-un alt an, n-ar fi avut nicio şansă să supravieţuiască.”

Circumstanţele căderii unui membru al personalului de pe nava de croazieră sunt încă anchetate de Paza de Coastă. Grupul Royal Caribbean a confirmat incidentul şi a declarat că îi oferă sprijin angajatului în urma acestei experienţe traumatizante.

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