Alunecări de teren devastatoare în Malaezia. Cel puțin 12 morți și mii de persoane evacuate

Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața în estul Malaeziei, în urma alunecărilor de teren provocate de ploile torențiale, relatează marți presa locală.

Potrivit publicației New Straits Times, opt persoane, printre care patru copii, au murit luni în apropierea capitalei regiunii Sabah, Kota Kinabalu, după ce o alunecare de teren a lovit o așezare neoficială. În aceeași zi, alte trei persoane – inclusiv o fetiță de 10 ani – au murit în localitatea Gana, situată la aproximativ 100 de kilometri est, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Săptămâna trecută, un bărbat de 97 de ani și-a pierdut viața în Penampang, fiind surprins de o altă alunecare de teren.

Ploile abundente, care afectează statul Sabah de mai bine de zece zile, au inundat zonele joase și au provocat alunecări de teren ce au distrus locuințe și infrastructura.

Peste 2.000 de persoane din zonele joase din jurul orașului Kota Kinabalu au fost evacuate preventiv, au anunțat serviciile de urgență.