search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la „Interviurile Adevărul” la ora 13.00. Discuții despre apărare și conflictul din Orientul Mijlociu

Semiluna Roșie Iraniană anunță că bilanțul morților a ajuns la 787, cu peste 40% mai mult decât cifra anunțată anterior

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Semiluna Roșie Iraniană a anunțat marți, 3 martie, că numărul morților în urma războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului a ajuns la 787. De asemenea, au fost înregistrate 1.039 de atacuri în 504 locații.

FOTO: AFP/Atta Kenare via Getty Images
FOTO: AFP/Atta Kenare via Getty Images

Potrivit The Guardian, care citează organizația, noul bilanț al deceselor reprezintă o creștere cu peste 40% față de cifrele comunicate anterior.

Totuși, în cea mai recentă actualizare, organizația norvegiană pentru drepturile omului Hengaw a declarat că bilanțul morților în a treia zi a conflictului a ajuns la cel puțin 1.500, dintre care 200 de civili și 1.300 de membri ai forțelor iraniene.

Potrivit Semilunii Roșii Iraniene, au fost înregistrate 1.039 de atacuri în 504 locații.

Războiul din Orientul Mijlociu a izbucnit pe 28 februarie 2026, după un atac coordonat al SUA și Israelului asupra Iranului, care a declanșat represalii rapide cu rachete și drone din partea Teheranului.

Conflictul s-a extins la nivel regional, afectând state din Golful Persic și generând efecte globale, inclusiv închiderea spațiului aerian și creșteri ale prețurilor la energie.

Între timp, Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz și că Iranul va incendia orice navă care încearcă să tranziteze zona, potrivit presei iraniene citate de Reuters.  

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
digi24.ro
image
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
318 români, evacuați din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
Medvedev amenință cu al Treilea Război Mondial dacă Trump „își continuă cursul nebunesc”
libertatea.ro
image
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Paradox în cel mai hype oraş din România. Primăriţa nu vrea să interzică sălile de jocuri de noroc, dar jucătorii vor să scape de ele
antena3.ro
image
Ce spun economiştii despre consumatorii din România, după ce gazul s-a scumpit cu 50%
observatornews.ro
image
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
cancan.ro
image
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Poţi cumpăra ani de pensie în Germania? Cum poţi ieşi mai devreme din câmpul muncii
playtech.ro
image
S-a aflat! Care este, de fapt, salariul lui Kyros Vassaras, șeful CCA. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Andreea Anița, tânăra cu ochi de înger care a mobilizat o țară întreagă în lupta ei cu o boală nemiloasă. Vestea a venit chiar de ziua mamei ei
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
A murit Andreea Anita, tânăra de 27 de ani pentru care se făcuse o strângere de fonduri istorică. A luptat 11 ani cu boala. Era atât de frumoasă! Of, câtă durere!
romaniatv.net
image
Război în Orientul Mijlociu: Armata israeliană, lovituri în Teheran și Beirut. Invazie terestră în Liban. Iranul continuă atacurile asupra aliaților SUA
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria