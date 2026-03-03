Semiluna Roșie Iraniană anunță că bilanțul morților a ajuns la 787, cu peste 40% mai mult decât cifra anunțată anterior

Semiluna Roșie Iraniană a anunțat marți, 3 martie, că numărul morților în urma războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului a ajuns la 787. De asemenea, au fost înregistrate 1.039 de atacuri în 504 locații.

Potrivit The Guardian, care citează organizația, noul bilanț al deceselor reprezintă o creștere cu peste 40% față de cifrele comunicate anterior.

Totuși, în cea mai recentă actualizare, organizația norvegiană pentru drepturile omului Hengaw a declarat că bilanțul morților în a treia zi a conflictului a ajuns la cel puțin 1.500, dintre care 200 de civili și 1.300 de membri ai forțelor iraniene.

Potrivit Semilunii Roșii Iraniene, au fost înregistrate 1.039 de atacuri în 504 locații.

Războiul din Orientul Mijlociu a izbucnit pe 28 februarie 2026, după un atac coordonat al SUA și Israelului asupra Iranului, care a declanșat represalii rapide cu rachete și drone din partea Teheranului.

Conflictul s-a extins la nivel regional, afectând state din Golful Persic și generând efecte globale, inclusiv închiderea spațiului aerian și creșteri ale prețurilor la energie.

Între timp, Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz și că Iranul va incendia orice navă care încearcă să tranziteze zona, potrivit presei iraniene citate de Reuters.