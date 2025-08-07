Video Netanyahu a spus ce intenții are cu Fâşia Gaza, după ocuparea ei. „Nu vrem să o păstrăm”

Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, a declarat joi că Israelul intenţionează să preia controlul asupra întregii Fâşii Gaza şi că, în cele din urmă, o va preda forţelor armate care o vor guverna în mod corespunzător.

Într-un interviu pentru Fox News, Netanyahu a declarat că această mișcare are ca scop eliminarea Hamas.

„Vrem să ne eliberăm pe noi înșine și să eliberăm poporul din Gaza de teroarea îngrozitoare a Hamas. Pentru a ne asigura securitatea, trebuie să eliminăm Hamas de acolo, să permitem populației să se elibereze de Gaza și să o transferăm către o guvernare civilă”, a spus Netanyahu.

El a subliniat necesitatea unei prezențe de securitate durabile și a desființării Hamas.

„Singura modalitate prin care veți avea un viitor diferit este să scăpați de această armată neonazistă. Membrii Hamas sunt monștri”, a mai spus acesta.

Netanyahu a insistat că Israelul nu intenționează să ocupe Gaza pe termen lung.

„Nu vrem să o păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să o guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca organism de guvernare”, a mai precizat Netanyahu, care adaugă că: „Vrem să predăm controlul forțelor armate care o vor guverna corespunzător, fără să ne amenințe”.

La aproape doi ani de la atacurile teroriste din 7 octombrie, aproximativ 50 de ostatici, atât morți, cât și vii, rămân blocați în Gaza.

Declaraţiile lui Netanyahu intervin după ce de câteva zile, presa israeliană semnalează rezerve şi chiar opoziţie din partea armatei faţă de presupusul plan al guvernului Netanyahu pentru continuarea operaţiunilor în Gaza.

Planurile lui Netanyahu vin și în contextul în care negocierile de încetare a focului cu Hamas au stagnat în ultimele săptămâni. Trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și-a exprimat anterior optimismul cu privire la negocieri, dar de atunci progresele au stagnat.

Cabinetul de securitate al Israelului s-a reunit, joi, pentru a discuta viitorul războiului și agravarea situației umanitare din Gaza. Națiunile Unite și alte grupuri internaționale au avertizat asupra riscului de foamete și a deteriorării accesului la proviziile necesare în regiune.

Donald Trump a declarat marți, răspunzând unor întrebări despre planurile premierului israelian Benjamin Netanyahu de a ocupa în întregime Fâșia Gaza, că acest lucru „va depinde în mare măsură de Israel”.

„Cu adevărat, nu pot spune nimic. Acest lucru va depinde în mare măsură de Israel", a declarat președintele SUA în timpul unui eveniment desfăşurat la Casa Albă.