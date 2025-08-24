search
Duminică, 24 August 2025
Adevărul
„Acea noapte mi-a schimbat viața pentru totdeauna". O femeie și-a pierdut vederea după ce a băut un cocktail în Bali

Publicat:

O femeie și-a pierdut vederea acum mai bine de un deceniu după ce a băut un cocktail contaminat cu metanol, în timp ce se afla într-o vacanță în Bali. Aceasta a declarat că „otrăvirea cu metanol este o tragedie care poate fi prevenită și, cu educație și conștientizare corespunzătoare”.

image

„Numele meu este Ashley King și în 2011 am fost otrăvită fără să știu cu un cocktail contaminat cu metanol, în timp ce mă bucuram de o seară la un club din Kuta, Bali, într-un traseu de backpacking în străinătate.

Acea noapte mi-a schimbat viața pentru totdeauna. Aproape mi-am pierdut viața și acum sunt oarbă. Deși am învățat să mă adaptez la noua mea realitate, groaza acelei experiențe încă mă urmărește. Otrăvirea cu metanol este o tragedie care poate fi prevenită și, cu educație și conștientizare corespunzătoare, numeroase alte vieți ar putea fi salvate de soarta mea”, a transmis aceasta.

Potrivit ONG-ului canadian Change.org, metanolul, o formă de alcool folosit industrial ca solvent, combustibil și antigel, poate fi letal dacă este ingerat.

Sute de turiști cad victime metanolului

Uneori este adăugat ilegal în băuturi, în special în destinații turistice unde legile nu sunt strict aplicate. Acest lucru poate provoca intoxicații severe, orbire sau chiar moarte în rândul turiștilor neavizați care pur și simplu doreau să savureze o băutură de vacanță.

La nivel mondial, sute de turiști cad victime intoxicațiilor cu metanol în fiecare an. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), intoxicația cu metanol reprezintă o problemă semnificativă, mai ales în țările fără reglementări stricte sau unde alcoolul contrafăcut circulă liber.

Potrivit ONG-ului, educația poate combate intoxicația cu metanol, prin implementarea unor programe în aeroporturi și școli, unde călătorii pot afla despre practici sigure de consum, simptomele intoxicației și cum să solicite ajutor medical rapid în caz de expunere.

„În aeroporturi, campanii informative și pliante pot fi distribuite pentru a crește gradul de conștientizare în rândul călătorilor, asigurându-se că aceștia înțeleg riscurile și iau măsuri de precauție.

În școli, curricula educațională poate introduce elevii în impactul metanolului și importanța informării, formând o generație care prioritizează siguranța mai presus de toate atunci când călătorește în străinătate”, transmite Change.org.

De aceea, ONG-ul lansează un apel miniștrilor Transporturilor și Educației din Canada să implementeze trei măsuri care pot salva vieți:

  1. Reforme privind siguranța în aeroporturi: Introducerea de semnalizări vizibile, pliante tipărite și puncte de informare cu personal în aeroporturi, pentru a educa călătorii cu privire la riscurile intoxicației cu metanol în destinațiile cu risc ridicat.
  2. Avertismente în cadrul anunțurilor aeriene: Includerea informațiilor despre intoxicația cu metanol în briefingurile de sănătate și siguranță ale companiilor aeriene – despre simptome, tratament și opțiuni mai sigure de consum, de exemplu bere sau băuturi alcoolice disponibile în duty free-ul aeroportului.
  3. Modificarea curriculumului școlar: Adăugarea conștientizării metanolului în orele de școală. Tinerii trebuie să fie învățați despre pericolele consumului de alcool contrafăcut înainte să înceapă să călătorească sau să consume alcool în străinătate.

Prin promovarea acestor inițiative educaționale, putem transforma conștientizarea în acțiune, salvând vieți și prevenind consecințele devastatoare ale intoxicației cu metanol. Alăturați-vă apelului meu către autoritățile naționale pentru a prioritiza educația călătorilor cu privire la pericolele metanolului, începând cu implementarea unor programe țintite în aeroporturile și școlile din Canada”, încheie organizația.

În lume

