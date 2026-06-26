search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

De ce au fost cutremurele din Venezuela atât de devastatoare. Detaliile date de specialiști

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Două cutremure consecutive au ucis peste 235 de oameni în Venezuela. Geologii explică de ce efectele au fost atât de grave.

Salvatorii caută supraviețuitori
Cutremur Venezuela FOTO: EPA EFE

Cele două cutremure din 24 iunie din Venezuela au fost printre cele mai devastatoare din ultima perioadă. Au provocat moartea a cel puțin 235 de persoane, din cauza magnitudinii și a clădirilor neadaptate riscului seismic.

Primul seism a avut o magnitudine de 7,2. La mai puțin de un minut distanță, a fost urmat de un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7,5. Apropierea celor două evenimente a amplificat efectele, iar clădirile deja avariate de primul cutremur s-au prăbușit ulterior, scrie Mediafax.

De ce este nordul Venezuelei o zonă cu risc ridicat

Partea de nord a Venezuelei este una dintre cele mai seismice zone din Caraibe. Acolo se întâlnesc două blocuri uriașe ale scoarței terestre, placa caraibiană și cea sud-americană, aflate într-o mișcare lentă și continuă.

Tensiunea nu se concentrează într-o singură fractură, ci într-o rețea mai vastă de falii. Cea mai importantă este sistemul Boconó-San Sebastián-El Pilar, lung de aproximativ 1.300 de kilometri.

Cele două plăci se deplasează una lângă cealaltă cu aproximativ un centimetru pe an. Este o deplasare extrem de lentă, dar suficientă pentru a acumula, în timp, cantități enorme de energie.

Când acumularea depășește capacitatea rocilor de a rezista, acestea cedează brusc de-a lungul faliei. Cele două cutremure au avut loc chiar de-a lungul faliei San Sebastián, una dintre cele mai importante din întregul sistem.

Ruptura s-a produs la o adâncime de 10-20 de kilometri, fiind relativ superficială. Acest lucru a influențat capacitatea cutremurelor de a provoca pagube, iar cele două părți ale faliei au alunecat orizontal una față de cealaltă.

O falie cunoscută de secole

Falia activată este foarte bine cunoscută de seismologi, făcând parte din sistemul care provoacă, de secole, cutremure puternice. Au fost înregistrate cutremure devastatoare în 1641, 1812, 1900 și, mai recent, în 1967.

Succesiunea rapidă a două cutremure de mare magnitudine este unul dintre aspectele cele mai deosebite ale acestui caz. Specialiștii vorbesc adesea, în astfel de situații, despre o secvență seismică rapidă sau despre o „dublă”. Analizele datelor seismice sunt încă în curs, fiind nevoie de timp pentru a confirma exact ce s-a întâmplat.

Ce a transformat cutremurul într-o tragedie

Magnitudinea și secvența nu sunt singurele elemente care determină pagubele. Modul în care sunt construite clădirile și vechimea acestora sunt factori la fel de importanți.

Majoritatea clădirilor din Caracas și La Guaira nu respectă criteriile moderne de protecție antiseismică. Aceasta înseamnă că pot apărea prăbușiri și la cutremure mai puțin puternice, care altfel nu ar provoca probleme.

Se estimează că aproximativ 80% din populația venezueleană locuiește în apropierea celor mai periculoase falii. Clădirile din sectorul locativ social sunt construite foarte aproape unele de altele, ceea ce sporește riscul unui efect „domino” al prăbușirilor.

Venezuela se confruntă de ani de zile cu probleme economice grave, care au afectat întreținerea infrastructurii. Cutremurele au avariat rețelele electrice și conductele de gaz, provocând incendii care au complicat operațiunile de salvare. În unele cazuri, a fost imposibilă ajungerea la persoanele rănite aflate sub dărâmături.

Cum reduce Japonia riscul în cazuri similare

Cutremurul este un fenomen natural inevitabil, dar amploarea efectelor depinde mult de alegerile umane. Cutremurele de magnitudine 7 sunt periculoase, dar o pregătire adecvată poate reduce riscul efectelor devastatoare.

În Japonia, cutremure de magnitudine comparabilă provoacă rareori pagube foarte grave. A face comparații doar pe baza magnitudinii poate fi înșelător, din cauza numeroaselor variabile de context.

Abordarea japoneză este preventivă, cu norme stricte de construcție, actualizate frecvent pe baza datelor seismice. Țara se bazează și pe o rețea extinsă de monitorizare în timp real, conectată la un sistem de alertă eficient.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
digi24.ro
image
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Gheorghe Ștefan “Pinalty”, în exclusivitate pentru Gândul: “am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”. Ce dezvăluie Elena Udrea, președintele PMP, la momentul candidaturii lui Siegfried Mureșan la europarlamentare, despre banii de campanie. Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
Program SuperLiga 2026-2027.Când se joacă FCSB – Dinamo, U Craiova – FCSB, Rapid – FCSB și toate meciurile din Liga 1
fanatik.ro
image
Continuă debandada politică: coaliția PNL-USR-UDMR îl propune premier pe Siegfried Mureșan. Calcule, culise și opțiunile lui Nicușor Dan
libertatea.ro
image
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
digisport.ro
image
Călin Geambașu și-a învins tatăl la tribunal! Câți bani trebuie să-i plătească Petre Geambașu fiului său, în urma acuzațiilor false
click.ro
image
Țara care renunță la ora de vară. Decizia a fost luată după mai multe petiții ale cetățenilor, una dintre ele a ajuns virală
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Cine este italianul din Corbeanca, lăsat fără 2 mil.€ de fosta iubită. Tânăra a vrut să se răzbune
observatornews.ro
image
BREAKING! Pericol la Marea Neagră: s-a emis Ro-ALERT
cancan.ro
image
2 schimbări la pensie. Crește vârsta de pensionare și stagiul de cotizare la femei. Cum le afectează?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
40 de grade și nopți tropicale. De ce România este mai puțin pregătită decât Franța pentru canicula extremă
playtech.ro
image
Scandal uriaș la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj. Sportivii ruși se retrag din competiție din cauza lui Emil Boc. Update
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
OUT de la Cupa Mondială! Diana Munteanu a pierdut pariul cu Dan Alexa: ce trebuie să facă acum
digisport.ro
image
O companie aeriană frecvent aleasă de români vine cu schimbări majore pentru familiile cu copii. Ce trebuie să știe pasagerii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila Andreei Mantea. Este decorată cu mult bun gust. În dormitor, vedeta are tapet decorativ și un pat cu baldachin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Gigi Becali s-a făcut diriginte de șantier. Fostul arbitru Alexandru Tudor a pus umărul la treabă
mediaflux.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Câți bani au primit Nuțu și Sile Cămătaru ca să apară în serialul-documentar „Cămătarii”: „Am filmat aproape 100 de zile”
click.ro
image
Lidia Buble, imagini spectaculoase din vacanță în Grecia. Apariția seducătoare care a atras atenția fanilor: „Rar mi-a dat să văd așa ceva…”
click.ro
image
Fiica cea mare a Anamariei Prodan a făcut senzație în costum de baie. Rebecca a fugit în vacanță cu iubitul ei
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Lora despre divorț, după ce a fost văzută singură la mai multe evenimente: „Avem viață și separat unul de altul”
image
Câți bani au primit Nuțu și Sile Cămătaru ca să apară în serialul-documentar „Cămătarii”: „Am filmat aproape 100 de zile”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, legături strânse cu fosta soție a unui miliardar tech faimos, implicat în scandalul Epstein. A vizitat-o acum câteva zile la Palatul Windsor

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme