Mii de palestinieni s-au adunat marți, 2 decembrie, în Khan Younis, Gaza, pentru a sărbători nunta a 54 de cupluri care nu au putut să se căsătorească până acum din cauza bombardamentelor israeliene asupra teritoriului palestinian.

Oamenii s-au înghesuit să ocupe orice loc cu vedere bună, unii dintre ei urcând pe ruinele clădirilo, pentru a urmări spectacolul, potrivit unui reportaj ABC News

După un scenariu bine pus la punct, cuplurile s-au aliniat pentru ceremonie: femeile îmbrăcate în rochii albe cu broderii roșii și aurii, iar bărbații în costume închise la culoare, cu cravate maro.

Multe dintre cupluri, precum și cei care priveau, purtau steagurile Palestinei și Emiratelor Arabe Unite, un important donator de ajutor și contribuitor la nuntă.

„Eram logodit înainte de război. Voiam să mă căsătoresc în timpul războiului, dar toate bunurile mele, mobilierul, au fost distruse și nu aveam nicio posibilitate să mă căsătoresc. ]Dar slavă Domnului, frații noștri din Emiratele Arabe Unite au contribuit la acest lucru și ne-am căsătorit”, a declarat, pentru ABC, unul dintre miri, Omar Shams, în vârstă de 29 de ani.

„Majoritatea dintre noi avem o familie cu un prizonier, cu cineva rănit, cu un martir”

A fost un moment important nu doar pentru miri, ci și pentru familiile lor și pentru întreaga comunitate din Gaza.

„Suntem un popor care merită să sărbătorească și, în același timp, un popor care nu vrea să-și arate bucuria din cauza a ceea ce ni s-a întâmplat. Majoritatea dintre noi avem o familie cu un prizonier, cu cineva rănit, cu un martir. Dar este o obligație pentru noi să sărbătorim după doi ani de ceea ce am trăit. În ciuda lacrimilor și tiraniei”, a spus Nae Mousa, un alt mire.

Cu toboșari și dansatori pe scenă, momentul a fost cu adevărat unul special, mai ales că mulți se temuseră că nu va veni niciodată.

„O să locuiesc într-un cort, asta e tot ce avem, suntem răbdători”

Ceremonialul a oferit o pauză de la dificultățile vieții în taberele uriașe de corturi pentru palestinienii strămutați din toată Fâșia Gaza, notează sursa citată.

„Înainte de război, eram logodită și locuiam într-o casă, iar acum voi locui într-un cort, în mijlocul distrugerii și durerii în care trăim”, a spus Adeem Eid, o mireasă în vârstă de 17 ani. Dar este o obligație pentru noi să sărbătorim după doi ani de ceea ce am trăit. Voiam să locuiesc într-un apartament mobilat și dotat cu tot ce trebuie, dar acum totul a fost distrus și situația este gravă. O să locuiesc într-un cort, asta e tot ce avem, suntem răbdători”

Mulțimea a cântat și aplaudat în timp ce cuplurile și-au oficializat relațiile.

Amintim că războiul de doi ani din Gaza a început când militanți conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, și au răpit 251 în timpul unui atac surpriză asupra Israelului, în octombrie 2023. Ulterior, zeci de mii de palestinieni – în majoritate civili – au fost uciși în ofensiva israeliană și în loviturile de după încetarea focului. Trupurile a mii de persoane se află încă sub dărâmături.