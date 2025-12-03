search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video 54 de nunți, într-o singură zi, în Gaza: „Sărbătorim, în ciuda lacrimilor și tiraniei”

0
0
Publicat:

Mii de palestinieni s-au adunat marți, 2 decembrie, în Khan Younis, Gaza, pentru a sărbători nunta a 54 de cupluri care nu au putut să se căsătorească până acum din cauza bombardamentelor israeliene asupra teritoriului palestinian.

Oamenii s-au înghesuit să ocupe orice loc cu vedere bună, unii dintre ei urcând pe ruinele clădirilo, pentru a urmări spectacolul, potrivit unui reportaj ABC News

După un scenariu bine pus la punct, cuplurile s-au aliniat pentru ceremonie: femeile îmbrăcate în rochii albe cu broderii roșii și aurii, iar bărbații în costume închise la culoare, cu cravate maro.

Multe dintre cupluri, precum și cei care priveau, purtau steagurile Palestinei și Emiratelor Arabe Unite, un important donator de ajutor și contribuitor la nuntă.

54 de cupluri și-au oficializat relația în Gaza. FOTO captură ABC news
54 de cupluri și-au oficializat relația în Gaza. FOTO captură ABC news

„Eram logodit înainte de război. Voiam să mă căsătoresc în timpul războiului, dar toate bunurile mele, mobilierul, au fost distruse și nu aveam nicio posibilitate să mă căsătoresc. ]Dar slavă Domnului, frații noștri din Emiratele Arabe Unite au contribuit la acest lucru și ne-am căsătorit”, a declarat, pentru ABC, unul dintre miri, Omar Shams, în vârstă de 29 de ani.

„Majoritatea dintre noi avem o familie cu un prizonier, cu cineva rănit, cu un martir”

A fost un moment important nu doar pentru miri, ci și pentru familiile lor și pentru întreaga comunitate din Gaza.

„Suntem un popor care merită să sărbătorească și, în același timp, un popor care nu vrea să-și arate bucuria din cauza a ceea ce ni s-a întâmplat. Majoritatea dintre noi avem o familie cu un prizonier, cu cineva rănit, cu un martir. Dar este o obligație pentru noi să sărbătorim după doi ani de ceea ce am trăit. În ciuda lacrimilor și tiraniei”, a spus Nae Mousa, un alt mire.

Cu toboșari și dansatori pe scenă, momentul a fost cu adevărat unul special, mai ales că mulți se temuseră că nu va veni niciodată.

„O să locuiesc într-un cort, asta e tot ce avem, suntem răbdători”

Ceremonialul a oferit o pauză de la dificultățile vieții în taberele uriașe de corturi pentru palestinienii strămutați din toată Fâșia Gaza, notează sursa citată.

„Înainte de război, eram logodită și locuiam într-o casă, iar acum voi locui într-un cort, în mijlocul distrugerii și durerii în care trăim”, a spus Adeem Eid, o mireasă în vârstă de 17 ani. Dar este o obligație pentru noi să sărbătorim după doi ani de ceea ce am trăitVoiam să locuiesc într-un apartament mobilat și dotat cu tot ce trebuie, dar acum totul a fost distrus și situația este gravă. O să locuiesc într-un cort, asta e tot ce avem, suntem răbdători”

Mulțimea a cântat și aplaudat în timp ce cuplurile și-au oficializat relațiile.

Amintim că războiul de doi ani din Gaza a început când militanți conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, și au răpit 251 în timpul unui atac surpriză asupra Israelului, în octombrie 2023. Ulterior, zeci de mii de palestinieni – în majoritate civili – au fost uciși în ofensiva israeliană și în loviturile de după încetarea focului. Trupurile a mii de persoane se află încă sub dărâmături.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
gandul.ro
image
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
mediafax.ro
image
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”
fanatik.ro
image
CTP a dat verdictul despre Călin Georgescu: „Ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi”
libertatea.ro
image
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
digi24.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Ce surprize pot apărea la alegerile de la Primăria Capitalei. Doar 38% ştiu sigur cu cine votează
observatornews.ro
image
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Care este distanța minimă între două case construite una lângă alta. Reguli urbanistice obligatorii
playtech.ro
image
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Un polițist erou i-a salvat viața unei tinere de 22 de ani care oprise pe banda de urgență, pe Autostrada A1: „Intervenția lui a făcut diferența”
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac nu merge la înmormântare, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Ce anunț a făcut fostul mare tenismen român
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
Serena Williams foto Profimedia jpg
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Voica, grav afectată de criza apei din Prahova: „La 89 de ani, mă spăl la lighean. Nespălată tot nu rămân!” Orașul Breaza e paralizat: „Au externat bolnavii!”
image
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”

OK! Magazine

image
Maxima a impresionat cu tiara ei veche de 88 de ani, făcută din 34 de diamante, la dineul de stat din Suriname

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!