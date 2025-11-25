search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Israelul a publicat o filmare cu unul dintre cele mai complexe tuneluri ale Hamas, unde se ascundeau comandanții

Război în Ucraina
Publicat:

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au publicat o înregistrare video care prezintă ceea ce descriu ca fiind una dintre „cele mai complexe” infrastructuri subterane ale Hamas de sub orașul sudic Rafah, relatează Fox News.

image

Potrivit IDF, „tunelul rădăcină”, cu o lungime de șapte kilometri, se află la aproximativ 25 de metri adâncime, conține aproximativ 80 de camere și a fost folosit pentru operațiuni de comandă, depozitarea armelor și adăpostirea agenților Hamas.

Înregistrarea video postată pe X pe 20 noiembrie parcurge pasaje din beton armat și camere de mari dimensiuni, dovadă a caracterului sofisticat  și amplorii tunelurilor Hamas .

Armata israeliană susține că tunelul pornește de sub un complex al Agenției Națiunilor Unite pentru Ajutor și Lucrări (UNRWA) și continuă pe sub situri civile.

„Trupele IDF au descoperit una dintre cele mai mari și mai complexe rute subterane din Gaza, lungă de peste 7 km, adâncă de aproximativ 25 de metri, cu aproximativ 80 de ascunzători, unde a fost ținut locotenentul Hadar Goldin, ofițerul IDF răpit”, se arată în postare.

Analiștii israelieni apreciază că demolarea acestui tunel marchează o lovitură strategică pentru Hamas și „deschide calea către înfrângerea sa”.

„Distrugerea acestui tunel, precum și a multor altora similare... precum și a altor instalații teroriste, împinge Hamas spre buza prăpastiei”, a comentat profesorul Kobi Michael, cercetător principal la Institutul pentru Studii de Securitate Națională (INSS) și la Institutul Misgav.

„Este unul dintre cele mai lungi și mai complicate tuneluri descoperite vreodată, dar nu este singurul”, a declarat el pentru Fox News Digital.

Michael a explicat că tunelurile Hamas formează coloana vertebrală a sistemului său de război subteran.

„Acesta este un exemplu de tunel-rădăcină, unul strategic care alimentează multe tuneluri tactice și este utilizat în scopuri strategice precum comandă și control, depozitarea armelor, platforme de fabricație a armelor și logistică strategică”, a spus el.

„Un astfel de tunel este în mod normal ocupat de sute de militanți și comandanți”, a subliniat el.

IDF consideră că e posibil ca această rețea de tuneluri să fi fost conectată la zona în care a fost ținut captiv locotenentul Hadar Goldin, un soldat israelian răpit în timpul războiului din Gaza din 2014. Hamas a returnat rămășițele lui Goldin la începutul acestei luni - după mai bine de un deceniu.

Descoperirea tunelului aruncă o nouă lumină asupra amplorii operațiunilor  subterane ale grupării islamiste palestiniene.

„Nu am idee la cât s-ar ridica costurile, dar dacă luăm în calcul volumul de materiale de construcție, manopera și facilitățile, precum și lungimea tunelului, este vorba de milioane de dolari americani”, estimează analistul citat. „Hamas a ales rute pe sub instalații civile și umanitare sensibile pentru a împiedica IDF să atace tunelul.”

În timp ce Israelul își continuă operațiunile în Gaza, distrugerea rețelelor de tuneluri ale Hamas rămâne esențială pentru strategia sa de a destructura capacitățile militare ale grupării și de a preveni viitoare atacuri.

În 2014, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că intenționează să distrugă tunelurile, pe care militanții Hamas le-au folosit pentru a se infiltra pe teritoriul israelian, „cu sau fără armistițiu”.

Conform unei anchete din 2023 a Reuters, Hamas a declarat că a folosit tunelurile pentru a ascunde ostaticii capturați în atacul său din 7 octombrie asupra Israelului.

Armata israeliană a dezvăluit că forțele sale terestre au descoperit aproximativ 1.500 de tuneluri și ascunzători Hamas în Fâșia Gaza.

