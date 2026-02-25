search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Marcel Ciolacu îl atacă pe Bolojan după petrecerea de la Ploiești: „S-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux”

Publicat:

Fostul premier Marcel Ciolacu l-a acuzat, miercuri seară, pe actualul șef al Guvernului, Ilie Bolojan, că „s-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux, până la 1 noaptea”, după ce Executivul a adoptat ordonanța de urgență privind reforma administrației publice.

Marcel Ciolacu a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Marcel Ciolacu a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Ultimele date ale Institutului Național de Statistică arată, logic, cum, atât consumul de bunuri, cât și cel de servicii prestate populației, s-au prăbușit! Acesta este efectul marilor reforme ale lui Bolojan tip «operația a reușit, pacientul e mort». Consumul s-a redus timp de 6 luni în urma creșterii TVA, inflația a explodat, economia a intrat în recesiune, iar România pare un uriaș salon de terapie intensivă. Abia aștept să ne spună toți cei ce-l consideră pe Bolojan drept liderul providențial care a salvat țara, cum scăderea consumului este de fapt o veste bună pentru România, la fel ca și recesiunea”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.

Fostul șef al Guvernului a comentat, totodată, și imaginile apărute în presă, în care actualul premier Ilie Bolojan este surprins la o petrecere organizată la Ploiești, care ar fi avut loc după ce Executivul a adoptat ordonanța de urgență privind reforma administrației publice.

„Bolojan a refuzat cu o mojicie greu de urmărit să răspundă presei despre reforma sa din administrație, care încalcă în vreo 80 de puncte Constituția. Asta după ce doamna Dogioiu anunțase că permite doar 10 întrebări de la ziariști, fiindcă programul premierului este foarte încărcat”, a scris Marcel Ciolacu.

Fostul lider PSD l-a acuzat, în acest context, pe premier că „s-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux, până la 1 noaptea, alături de colegi din PNL”.

„Sunt convins că tot corul lăudătorilor lui Bolojan va spune «bravo, uite cum premierul și șefii PNL chiar susțin relansarea economiei, s-au dus și au cheltuit câteva zeci de mii de euro la o firmă românească». P.S. Deși știu că nu pot concura cu pozele chefului la care Bolojan a ținut discurs, pe acorduri de saxofon, pun și un grafic din uitmul raport asupra inflației al BNR, care arată cum s-a prăbușit atât consumul de bunuri, cât și cel de servicii prestate populației. Atât s-a putut”, a conchis Marcel Ciolacu.

Guvernul a adoptat miercuri două pachete esențiale: reforma administrației și pachetul de relansare economică, menite să eficientizeze funcționarea aparatului central și local, să întărească descentralizarea și să stimuleze investițiile strategice în România.

La câteva ore după încheierea ședinței, Ilie Bolojan a fost surprins la o petrecere organizată în afara Bucureștiului, la Ploiești, fapt care a stârnit reacții critice în spațiul public. Potrivit imaginilor publicate de CANCAN.RO, premierul a participat la ziua de naștere a deputatului Mircea Roșca, la restaurantul Casa Timiș, unde Ilie Bolojan a ținut și un discurs în cinstea sărbătoritului.

