Zelenski enunță condițiile Ucrainei pentru demararea unor negocieri de pace cu Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negocierile cu Rusia privind încheierea războiului trebuie să pornească linia de contact actuală și că este dispus să discute probleme teritoriale doar cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, în cadrul unei întâlniri trilaterale Ucraina-SUA-Rusia, relatează Ukrainska Pravda.

Zelenski a făcut aceste declarații la Bruxelles, în cadrul conferinței comune susținute alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Avem nevoie de negocieri reale. Asta înseamnă că pot începe doar de acolo unde se află acum linia frontului. Linia de contact este cea mai bună linie pentru discuții. Europenii susțin acest lucru și suntem recunoscători tuturor.”

Zelenski a subliniat că „Rusia încă nu are succese în regiunea Donețk, Putin nu a reușit să o cucerească vreme de 12 ani”. De asemenea, el a reiterat că Constituția Ucrainei „interzice cedarea de teritorii sau tranzacționarea de teritorii”.

„Întrucât problema teritorială este atât de importantă, ea trebuie discutată doar de liderii Ucrainei și Rusiei în cadrul unei întâlniri trilaterale Ucraina-SUA-Rusia”, spune liderul ucrainean, precizând că totuși Rusia nu dă niciun semn că o astfel de întâlnire trilaterală va avea loc.

Dacă Rusia refuză, atunci sunt necesare noi sancțiuni, argumentează el.

Președintele a explicat de asemenea necesitatea unui armistițiu astfel încât Kievul să poată analiza condițiile pentru încheierea războiului și un acord să fie încheiat rapid,

„Putin are multe cerințe și nu le cunoaștem pe toate. Dacă sunt într-adevăr atât de multe câte am auzit, atunci va dura mult timp să le parcurgem pe toate, iar acest lucru nu se poate face sub presiunea armelor. Prin urmare, este necesar un armistițiu pentru a lucra rapid la acordul final. Vom discuta acest lucru la Washington.”

Mai mulți lideri europeni au anunțat că vor merge la Washington pentru a fi alături de Zelenski, care a fost invitat la Casa Albă de către Trump după summitul de vineri din Alaska, pentru discuții care să dea startul negocierilor de pace cu Moscova.