„O corupție totală”. România riscă să ajungă într-o situație asemănătoare cu America Latină, avertizează Andrei Caramitru

Economistul Andrei Caramitru a lansat un avertisment privind viitorul economic al României, atrăgând atenția că țara ar putea intra într-o criză profundă dacă anumite categorii sociale vor continua să insiste asupra revendicărilor de tipul „să ni se deie”.

„Dacă vreți să vedeți ce ni se va întâmpla dacă continuam cu metoda “să ni se deie”, uitați-vă la America Latină. Acolo e corupție totală de decenii și populism și socialism. Sunt practic toți în faliment și în mizerie cu să ni se deie și să mai și furăm un pic. E o nenorocire”, a scris Caramitru pe Facebook.

Analistul susține că România are nevoie de lideri puternici, precum Margaret Thatcher sau Alexandru Ioan Cuza, care să promoveze răsplătirea muncii serioase și a investițiilor și să pedepsească „total hoția, lenevia, cerșia și mitocănia”. Caramitru subliniază că orice altă abordare, în opinia sa, ar fi „pierdere de vreme”. Mesajul său a stârnit deja discuții în mediul online.

Recent, Andrei Caramitru a lansat un avertisment dur la adresa liderilor politici, în cadrul Interviurilor Adevărul. Acesta susține că politicienii care se rup de realitate și „vând iluzii” riscă să devină irelevanți, oferindu-i totodată un sfat direct lui Nicușor Dan. Caramitru a avertizat că promisiunile nerealiste continuă să fie una dintre cele mai eficiente, dar și periculoase, strategii politice.