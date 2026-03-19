Video Răzvan Burleanu s-a răzgândit: în 2014 cerea două mandate la conducerea FRF, dar tocmai l-a început pe al patrulea

Înaintea confruntării cu Gică Popescu (58 de ani), de la alegerile FRF din 2014, candidatul Răzvan Burleanu (41 de ani) propunea limitarea la două mandate pentru șefia FRF.

Într-un interviu acordat pentru Agerpres, băcăuanul se temea cu voce tare de faptul că „Baciul” ar fi putut instaura o dinastie de 16 sau chiar 24 de ani.

N-a fost cazul: „Baciul” a intrat la închisoare în Dosarul Transferurilor, iar Burleanu se pregătește de încă un mandat de patru ani la „Casa Fotbalului”, urmând că adune 16 ani la FRF.

„În primul rând, ar trebui să vedem termenul pe care domnul Popescu (n.r. - Gică Popescu) și domnul Sandu (n.r. - Mircea Sandu) și-l propune.

În primul rând, prin programul de guvernanță sportivă stabilesc și îmi propun, totodată, ca președintele federației să nu poată ocupa mai mult de două mandate.

La această întrebare, domnul Popescu a răspuns că în niciun caz nu este de acord și nu agrează, ceea ce practic ne face să credem că vom avea încă o dinastie în următorii, nu știu, 16 ani sau chiar 24 ani. Da?

Și mă refer aici la o dinastie Popescu, după ce am avut o dinastie, timp de 24 de ani de ani de zile, a domnului Mircea Sandu”, spunea Burleanu în 2014.

Înainte să vină la FRF, Burleanu activase pe la diverse instituții, inclusiv la Administrația Prezidențială, în mandatul lui Traian Băsescu.

„Am lucrat în domeniul pentru care m-am pregătit, trecând succesiv prin următoarele instituţii: Primăria municipiului Bacău, Parlamentul României – Comisia juridică, Autoritatea Electorală Permanentă – controlul respectării legalităţii în procesele electorale, Administraţia Prezidenţială – Departamentul pentru minorităţi naţionale”, se prezenta Răzvan Burleanu.

La un moment dat, deși nu se înghit, Popescu și Burleanu au stat la aceeași masă. „Nu știți ce e în sufletul meu!”, declara, în 2019, olteanul pentru „Libertatea”.