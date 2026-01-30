Zelenski reacționează după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic: „Situația din orașe va arăta dacă Rusia își respectă promisiunea”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat inițiativa liderului american Donald Trump, care a anunțat că omologul său rus, Vladimir Putin, ar fi acceptat să oprească atacurile asupra rețelei energetice ucrainene timp de o săptămână.

Decizia vine într-un moment critic, pe fondul unui val de frig extrem care amenință milioane de ucraineni cu lipsa curentului, a încălzirii și a apei.

„Situația reală din orașele noastre va demonstra dacă promisiunea va fi respectată!”, a spus președintele Zelenski, citat de focus.

Într-un mesaj publicat în limba engleză pe platforma X, Zelenski a subliniat că echipele ucrainene și americane au discutat deja acest subiect în Emiratele Arabe Unite și că se așteaptă ca promisiunile să fie respectate.

„O declarație importantă a președintelui american cu privire la posibilitatea asigurării securității pentru Kiev și alte orașe ucrainene în această perioadă de iarnă extremă. Alimentarea cu energie electrică este fundamentală pentru viață. Apreciem eforturile partenerilor noștri de a ne ajuta să protejăm viețile. Mulțumim, domnule președinte Trump! Echipele noastre au discutat acest aspect în Emiratele Arabe Unite. Ne așteptăm ca acordurile să fie puse în aplicare. Măsurile de dezescaladare contribuie la progrese reale în direcția încheierii războiului”, a scris liderul de la Kiev.

Potrivit Centrului Hidrometeorologic Ucrainean, în perioada 1–3 februarie, temperaturile nocturne vor scădea între –20 și –27 de grade Celsius, iar în unele regiuni chiar până la –30 de grade.

În aceste condiții, aproape jumătate din capitala Kiev și alte mari orașe, precum Harkov, Odesa sau Dnipro, se confruntă cu întreruperi ale curentului, apei și încălzirii.

Rețeaua energetică a Ucrainei a fost grav afectată în ultimele luni de atacurile masive ale Rusiei, vizând centralele electrice, transformatoarele și infrastructura de gaze naturale.

Anunțul lui Trump a venit neașteptat, președintele american afirmând că l-a rugat personal pe Vladimir Putin să suspende bombardamentele timp de o săptămână, pentru a permite populației să facă față gerului extrem.

„Ei nu au mai experimentat niciodată un frig atât de mare. I-am cerut președintelui Putin să nu mai atace Kievul și alte orașe timp de o săptămână. A fost de acord și trebuie să spun că este un gest foarte frumos”, a declarat Trump.

Liderul american a declarat că este mulțumit de acceptarea acestei „pauze” de către Putin, insistând că aceasta ar urma să protejeze civilii ucraineni pe durata unei perioade de frig extrem și că inițiativa sa a fost, în opinia sa, un gest important în gestionarea crizei umanitare.

Rămâne de văzut dacă acordul va fi respectat și dacă această pauză temporară va aduce un respiro real pentru milioane de ucraineni aflați în pragul crizei energetice.