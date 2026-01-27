Zelenski: Ucraina urmărește pierderi de 50.000 de militari ruși pe lună pentru a bloca reîntregirea armatei

Forțele de Apărare ale Ucrainei au ca obiectiv provocarea unui nivel al pierderilor armatei ruse care să depășească capacitatea acesteia de a-și reface efectivele, pragul optim fiind de aproximativ 50.000 de militari pe lună, a declarat președintele Volodimir Zelenski, în cadrul prezentării inițiativei E-Score privind evaluarea eficienței unităților de drone, relatează Ukrinform.

„Sarcina unităților ucrainene este să asigure un astfel de nivel de distrugere a ocupanților încât pierderile rusești să fie mai mari decât capacitatea lor lunară de reaprovizionare. Este o sarcină dificilă, dar realistă. La 50.000 de pierderi pe lună, Rusia va fi forțată să cântărească ce face și pentru ce luptă”, a afirmat Zelenski.

Președintele a subliniat că atingerea acestui obiectiv revine Ministerului Apărării, armatei și tuturor structurilor de apărare și securitate, iar un rol-cheie îl au dronele de diferite tipuri, analiza riguroasă a operațiunilor de luptă, precum și un nivel ridicat de instruire și coordonare între unități.

Zelenski a precizat că experiența celor mai eficiente unități de drone trebuie extinsă la nivelul întregii armate, dar a avertizat că numărul pierderilor inamice nu poate fi singurul obiectiv. „Este esențial controlul spațiului pe adâncime, distrugerea logisticii inamicului, a operatorilor săi de drone și a forței de ocupație”, a spus acesta.

Totodată, liderul ucrainean a atras atenția asupra necesității dezvoltării sistemelor de protecție împotriva dronelor rusești Shahed, a altor UAV-uri de atac și a dronelor de recunoaștere, subliniind că Ucraina trebuie să rămână în avangarda fiecărui ciclu de dezvoltare tehnologică.

Zelenski a mai declarat că, în decembrie 2025, forțele ucrainene au provocat pierderi de aproximativ 35.000 de militari ruși, comparând aceste cifre cu cele ale războiului sovietic din Afganistan. Potrivit acestuia, în prezent peste 80% dintre țintele inamice sunt distruse cu ajutorul dronelor, care anul trecut au lovit peste 819.000 de obiective.