Iranul a lansat rachete balistice asupra unei baze militare americane din Iordania

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou după ce Iranul a lansat marți mai multe rachete balistice asupra unei baze militare americane din Iordania, într-un atac descris de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) drept o „tentativă de atac surpriză”. Toate rachetele au fost interceptate, iar, la scurt timp, SUA și Arabia Saudită au anunțat lovituri comune asupra unor obiective ale milițiilor susținute de Teheran din Irak.

Iranul a lansat marți mai multe rachete balistice către o bază militară americană din Iordania, într-un atac pe care Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) l-a catalogat drept o „tentativă de atac surpriză”, notează Axios.

Potrivit armatei americane, toate rachetele au fost interceptate cu succes, iar baza nu a fost lovită.

„Forțele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice au lansat mai multe rachete balistice într-o tentativă de atac surpriză asupra forțelor americane staționate în Orientul Mijlociu. Toate rachetele iraniene au fost interceptate cu succes. Forțele americane rămân vigilente și într-o stare ridicată de alertă”, a transmis CENTCOM.

Atacul reprezintă primul bombardament cu rachete balistice asupra unei baze americane din regiune după ce președintele Donald Trump a suspendat, vinerea trecută, loviturile împotriva Iranului pentru a oferi o nouă șansă diplomației.

Cu doar o zi înainte de atac, Donald Trump declara că Washingtonul poartă „discuții foarte avansate” cu Teheranul, însă avertiza că este pregătit să revină la acțiuni militare dacă negocierile eșuează.

„Nu mai este mult timp. Ori merge repede, ori deloc”, a spus liderul de la Casa Albă.

Atacul iranian riscă să compromită această fereastră diplomatică și ar putea determina administrația americană să reia operațiunile militare împotriva Iranului.

SUA și Arabia Saudită au lansat lovituri comune în Irak

La câteva ore după interceptarea rachetelor, CENTCOM a anunțat că avioane americane și saudite au atacat mai multe depozite de armament și centre logistice ale milițiilor aliniate Iranului din estul Irakului.

Potrivit armatei americane, operațiunea a fost un răspuns la peste 30 de atacuri cu drone coordonate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice în ultimele 72 de ore.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a confirmat participarea la operațiune, precizând că loviturile au fost coordonate împreună cu CENTCOM.