 Ce au în comun festivalurile și investițiile? | adevarul.ro
Articol publicitar

Ce au în comun festivalurile și investițiile?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Primul lucru pe care îl faci înainte să mergi la un festival este să-ți faci un plan. Îți cumperi biletul din timp, rezervi cazarea, îți faci un buget și încerci să eviți cheltuielile neprevăzute. Într-o oarecare măsură, la fel funcționează și investițiile.

Adevarul png

La prima vedere, cele două nu au legătură. Dar atât un concediu reușit, cât și un plan financiar sănătos pornesc de la aceeași idee: deciziile luate din timp îți oferă mai multă libertate decât cele luate pe fugă.

Vara este sezonul în care românii cheltuiesc cel mai mult. Concediile, festivalurile, city break-urile și ieșirile cu prietenii ocupă primul loc pe lista de priorități. În schimb, investițiile rămân adesea pe locul doi, cu promisiunea că vor fi reluate după vacanță.

Specialiștii spun însă că astfel de pauze pot afecta mai ales disciplina financiară. O strategie de investiții pe termen lung nu se schimbă de la un sezon la altul și nici nu depinde de fiecare fluctuație a pieței. Contează mai mult consecvența decât momentul în care alegi să investești.

De aceea, mulți investitori preferă investițiile recurente. În loc să încerce să ghicească cel mai bun moment pentru a intra în piață, aleg să investească aceeași sumă la intervale regulate.

Strategia este cunoscută drept Dollar-Cost Averaging (DCA). Funcționează simplu: investești aceeași sumă în fiecare lună, indiferent de evoluția pieței. Când prețurile sunt mai mari, cumperi mai puțin. Când scad, cumperi mai mult. În timp, această metodă poate reduce efectul volatilității și elimină presiunea de a găsi momentul „perfect” pentru investiție.

Un avantaj al acestei abordări este că poate fi transformată într-un proces automat. În loc să urmărești zilnic grafice și știri economice sau să decizi în fiecare lună dacă este momentul potrivit pentru a investi, poți stabili un plan de investiții recurente. Astfel, investițiile devin un obicei bazat pe consecvență, nu pe emoții sau sincronizarea pieței.

Planurile de Investiții disponibile în aplicația XTB sunt concepute pentru a susține această abordare. Ele permit utilizatorilor să investească periodic, automat, în portofolii construite din ETF-uri. Aceste fonduri oferă expunere la mai multe companii sau piețe printr-o singură investiție și sunt utilizate frecvent pentru diversificarea portofoliului.

Un avantaj este că planul poate continua și atunci când ești în concediu. După ce îl configurezi, investițiile sunt făcute automat, conform strategiei alese. Cu alte cuvinte, în timp ce ești la un concert sau explorezi un oraș nou, planul tău de investiții lucrează pentru tine.

Pe lângă Planurile de Investiții, XTB oferă acces la Acțiuni și ETF-uri listate pe burse internaționale cu comision 0*, dar și la analize, materiale educaționale și webinare dedicate celor care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează investițiile.

Până la urmă, festivalurile și investițiile au mai multe în comun decât pare. Ambele încep cu un plan, presupun un buget și alegeri făcute cu gândul la viitor. Diferența este că amintirile unei veri rămân în fotografii, iar un plan de investiții poate continua să dea rezultate și după ce muzica s-a oprit.

*0% comision pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR. Tranzacțiile efectuate după depășirea acestui prag vor avea un comision de 0.2% (minim 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%. Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil.

Fotografie generată cu IA.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern: „Greva din sănătate s-a bazat pe minciuni. Niciun salariu nu va scădea”
stirileprotv.ro
image
Cum doboară Ucraina dronele pe care România le lichidează cu F-16. O pușcă și un avion sovietic sunt suficiente pentru un pilot-vedetă ucrainean
gandul.ro
image
NOI SCUMPIRI la carburanți. Motorina sare de 10 lei pe litru la Petrom și Rompetrol
mediafax.ro
image
FCSB, calificare fără emoții în Conference League?! Profeția lui Mitică Dragomir: „E echipă ușoară! O să îi bată”
fanatik.ro
image
Rareș Bogdan, despre mutările lui Ilie Bolojan: Deciziile lui sunt pregătite, din umbră, de doi oameni. El nu știe politică
libertatea.ro
image
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
digisport.ro
image
29 iulie 1945, ziua în care s-a nascut Mircea Lucescu. „Am locuit mult timp într-o baracă”
click.ro
image
Tinerii din Generația Z au descoperit hobby-ul „pensionarilor” și sunt înnebuniți după el
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
O influenceriţă a desfăcut o doză de suc cu Rolex-ul, ironizând ANAF-ul. Ce pedeapsă a primit Simona
observatornews.ro
image
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
cancan.ro
image
Anunț de la Casa de Pensii: Când își vor recupera pensionarii banii reținuți ca CASS la pensie? „Fără cereri”!
newsweek.ro
image
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
prosport.ro
image
Topul meseriilor refuzate de români. Domeniile în care angajaţii nu mai vor să lucreze, deşi este nevoie de personal
playtech.ro
image
Decăderea Ştiinţei, în cifre! Avertisment în 10 pași al lui Andrei Vochin înaintea returului cu Levski: „De ce principalul adversar al Craiovei este chiar Craiova”
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele
digisport.ro
image
Ce spune Irina Columbeanu despre români și România: „Nu totul este despre noi”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nuntă MARE în familia lui Becali. Alina a făcut cununia religioasă la 10 ani de la cununia civilă. Printre invitații de marcă se numără și Hagi. Imagini FABULOASE / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 29 iulie. Viața mai multor zodii se schimbă radical azi. Ghinionul bate la ușă pentru unii nativi
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
INTERVIU (PARTEA I). Cum s-a schimbat viața Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, după ce a renunțat la funcțiile publice în urma anchetei DNA. Cum sprijină astăzi comunitatea: „Am avut multe situații în care am plecat acasă plângând”
actualitate.net
image
Asistăm la începutul unei degradări intelectuale sau la cea mai mare evoluție din istorie? Dacă roboții vor face aproape totul, ce vor face oamenii?
actualitate.net
image
Neti Sandu, vești bune pentru zodii! Mercur Retrograd a luat sfârșit
click.ro
image
Gabriela Cristea s-a afișat fără sutien, iar reacțiile nu au întârziat să apară: „Invidia asta este mare”
click.ro
image
Minodora nu mai calcă pe litoralul românesc! Ce a pățit după ce a apărut în costum de baie
click.ro
Regina Letizia Leonor și Sofia profimedia 1027024337 jpg
Vacanță regală. Expusă și vulnerabilă, Prințesa Leonor a fost pozată din toate unghiurile într-un bikini care nu-i flata silueta
okmagazine.ro
Hilaria Baldwin foto Instagram jpg
Vă vine să credeți că a adus pe lume șapte copii? Soția lui Alec Baldwin uimește cu silueta ei zveltă
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce dureros! Ioniță de la Clejani și-a ignorat total fiica, aflată în același local: „Viorica se uita urât la noi!”
image
Neti Sandu, vești bune pentru zodii! Mercur Retrograd a luat sfârșit

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
„Atât de disperată e??” Jennifer Aniston, pe punctul de a-și cere în căsătorie iubitul?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?