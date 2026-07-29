Ce au în comun festivalurile și investițiile?

Primul lucru pe care îl faci înainte să mergi la un festival este să-ți faci un plan. Îți cumperi biletul din timp, rezervi cazarea, îți faci un buget și încerci să eviți cheltuielile neprevăzute. Într-o oarecare măsură, la fel funcționează și investițiile.

La prima vedere, cele două nu au legătură. Dar atât un concediu reușit, cât și un plan financiar sănătos pornesc de la aceeași idee: deciziile luate din timp îți oferă mai multă libertate decât cele luate pe fugă.

Vara este sezonul în care românii cheltuiesc cel mai mult. Concediile, festivalurile, city break-urile și ieșirile cu prietenii ocupă primul loc pe lista de priorități. În schimb, investițiile rămân adesea pe locul doi, cu promisiunea că vor fi reluate după vacanță.

Specialiștii spun însă că astfel de pauze pot afecta mai ales disciplina financiară. O strategie de investiții pe termen lung nu se schimbă de la un sezon la altul și nici nu depinde de fiecare fluctuație a pieței. Contează mai mult consecvența decât momentul în care alegi să investești.

De aceea, mulți investitori preferă investițiile recurente. În loc să încerce să ghicească cel mai bun moment pentru a intra în piață, aleg să investească aceeași sumă la intervale regulate.

Strategia este cunoscută drept Dollar-Cost Averaging (DCA). Funcționează simplu: investești aceeași sumă în fiecare lună, indiferent de evoluția pieței. Când prețurile sunt mai mari, cumperi mai puțin. Când scad, cumperi mai mult. În timp, această metodă poate reduce efectul volatilității și elimină presiunea de a găsi momentul „perfect” pentru investiție.

Un avantaj al acestei abordări este că poate fi transformată într-un proces automat. În loc să urmărești zilnic grafice și știri economice sau să decizi în fiecare lună dacă este momentul potrivit pentru a investi, poți stabili un plan de investiții recurente. Astfel, investițiile devin un obicei bazat pe consecvență, nu pe emoții sau sincronizarea pieței.

Planurile de Investiții disponibile în aplicația XTB sunt concepute pentru a susține această abordare. Ele permit utilizatorilor să investească periodic, automat, în portofolii construite din ETF-uri. Aceste fonduri oferă expunere la mai multe companii sau piețe printr-o singură investiție și sunt utilizate frecvent pentru diversificarea portofoliului.

Un avantaj este că planul poate continua și atunci când ești în concediu. După ce îl configurezi, investițiile sunt făcute automat, conform strategiei alese. Cu alte cuvinte, în timp ce ești la un concert sau explorezi un oraș nou, planul tău de investiții lucrează pentru tine.

Pe lângă Planurile de Investiții, XTB oferă acces la Acțiuni și ETF-uri listate pe burse internaționale cu comision 0*, dar și la analize, materiale educaționale și webinare dedicate celor care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează investițiile.

Până la urmă, festivalurile și investițiile au mai multe în comun decât pare. Ambele încep cu un plan, presupun un buget și alegeri făcute cu gândul la viitor. Diferența este că amintirile unei veri rămân în fotografii, iar un plan de investiții poate continua să dea rezultate și după ce muzica s-a oprit.

*0% comision pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR. Tranzacțiile efectuate după depășirea acestui prag vor avea un comision de 0.2% (minim 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%. Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil.

Fotografie generată cu IA.