Canicula revine în România. Temperaturile pot urca până la 39 de grade la începutul lui august

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că România va intra, începând de joi, 30 iulie, sub influența unui nou val de căldură, care se va extinde dinspre vestul țării și va atinge intensitatea maximă în prima săptămână din luna august.

„Din data de 30 iulie vom vorbi de un val de căldură ce se va extinde şi intensifica treptat în ţara noastră, dinspre regiunile vestice, iar intensitatea maximă a acestuia urmând a se realiza cel mai probabil în perioada 3-6 august”, au transmis meteorologii într-o postare pe Facebook.

Potrivit ANM, primele regiuni afectate vor fi Banatul și Crișana, unde încă de joi se vor înregistra temperaturi de 35-36 de grade Celsius.

Vineri, 31 iulie, maximele vor urca la 37-38 de grade, iar izolat pot atinge chiar 39 de grade.

În weekend, vremea caniculară se va extinde și în alte regiuni ale țării.

„În weekend (1-2 august), regimul termic va rămâne neschimbat în vestul țării, dar temperaturi caniculare (în jurul a 35 de grade) vor apărea local şi în Maramureș, Transilvania, Oltenia şi izolat în Muntenia şi Moldova”, precizează meteorologii.

Disconfortul termic va crește de la o zi la alta

Pe lângă temperaturile ridicate, specialiștii avertizează că și disconfortul termic se va accentua progresiv.

În vestul țării, maximele de 38-39 de grade sunt estimate să se mențină până în jurul datei de 6 august, după care există șanse ca valorile termice să înceapă să scadă.

În schimb, în sudul țării, valul de căldură va ajunge ceva mai târziu.

„Nu la fel vor sta lucrurile pentru partea de sud a țării unde vremea caniculară şi disconfortul termic vor fi în accentuare mai târziu, începând cu data de 3 august şi este posibil să persiste până în jurul datei de 9 august”, arată ANM.

Aer tropical din nordul Africii, deasupra României

Meteorologii explică faptul că situația este determinată de persistența unui câmp de presiune ridicată deasupra Europei și de avansul unei mase de aer tropical din nordul Africii către sudul, centrul și sud-estul continentului.

Aceste condiții vor favoriza vremea foarte caldă și un regim pluviometric deficitar în cea mai mare parte a Europei, inclusiv în România.

Luna iulie, mai răcoroasă decât în ultimii ani

ANM subliniază că, spre deosebire de ultimii ani, luna iulie 2026 nu a fost caracterizată de episoade prelungite de caniculă.

Până la 27 iulie, temperatura medie la nivel național a fost de 20,2 grade Celsius, cu 0,1 grade sub media climatologică a perioadei 1991-2020.

Prin comparație, în ultimii trei ani, iulie a fost semnificativ mai caldă, cu abateri pozitive de +1,7°C în 2025, +3,2°C în 2024 și +1,5°C în 2023.